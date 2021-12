Marsala Femminile: tesserata l'attaccante Cammarata e sorteggiate le semifinali di Coppa

23/12/2021 14:12:00

La ASD Calcio Femminile Marsala comunica il tesseramento dell'attaccante marsalese Alessia Cammarata, classe 2002. L'azzurra, reduce da un prestito di cinque mesi col Palermo Femminile (Serie C), torna quindi da oggi a disposizione di mister Valeria Anteri.

“Alessia è marsalese, e veste questa maglia fin da piccola. Per noi è un rientro molto importante, perché ci consente di avere a disposizione una soluzione più in attacco. Sono molto contenta di rivederla, forte anche dell'esperienza maturata in questi mesi in un campionato di categoria superiore” - dichiara il tecnico lilibetano.

Nei giorni scorsi è stato effettuato il sorteggio del turno di semifinale di Coppa Italia di Eccellenza Regione Sicilia.

Il Marsala è stato inserito nel Triangolare “B” insieme alle quotate Accademy Sant'Agata e Monreale Calcio, proprio le due squadre che condividono la testa della classifica in campionato con le azzurre, nel Girone A di Eccellenza Sicilia.

La prima giornata della semifinale è prevista per il 9 gennaio 2022, ma le azzurre riposeranno, in quanto si giocherà Monreale – Accademy Sant'Agata.

Il Marsala giocherà invece la seconda giornata il prossimo 6 febbraio, e la terza e ultima giornata il prossimo 6 marzo. Le azzurre affronteranno le messinesi del Sant'Agata in trasferta e le palermitane del Monreale in casa, con ordine ancora da stabilire in funzione del risultato della prima giornata. Chi vince il triangolare di semifinale, sfiderà per la Coppa in gara unica la vincente del Triangolare “A”.