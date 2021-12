23/12/2021 10:27:00

Piccola scossa di terremoto al largo delle Isole Egadi.

I sismografi dell'Istituto nazionale geofisica e vulcanologia hanno registrato un movimento di magnitudo 1.7. Poca cosa, anche se a soli 3 km di profondità.

La scossa è avvenuta questa mattina all'alba, alle 6.52, a nord di Marettimo. Non si tratta di una magnitudo alta, e non è stata avvertita dalla popolazione. Un movimento, per così dire, avvertito solo dagli strumenti dell'Ingv.