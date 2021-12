Capodanno: occhio ai cenoni "mascherati" che si trasformano in serate da ballo

27/12/2021 10:05:00

Non si ballerà neanche quest'anno, a Capodanno. Rispetto all'anno scorso, quando non si poteva fare nulla (vi ricordate?), quest'anno sarà un Capodanno quasi normale, se non fosse per il fatto che sono vietate le feste in piazza ed anche le serate da ballo.

Mentre le associazioni di categoria protestano ("Senza capodanno siamo destinati a fallire") le forze dell'ordine stanno preparando il piano dei controlli, soprattutto per i cenoni "mascherati" che si trasformano in serate da ballo. Un fenomeno molto diffuso. Il piano, prevede anche il controllo social degli eventi, ovvero si faranno le verifiche su tutti quei cenoni che vengono sponsorizzati su Facebook o Instagram con la presenza di una band o di un gruppo dal vivo.

E mentre le discoteche rimarranno chiuse fino al 31 Gennaio, al Ministero dell'Interno sanno bene che, se qualche controllo si può fare con i locali dove vengono serviti i cenoni, in pratica è impossibile controllare le feste private, che, in teoria, sarebbero vietate. Ma tutto è affidato alla responsabilità della persone.