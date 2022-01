08/01/2022 00:00:00

Totalmente condivisibile la manovra approvata dall’amministrazione comunale delle isole Egadi di aumentare la tassa di sbarco nel periodo estivo; aumento che non va assolutamente a pesare sulle tasche dei residenti, dei lavoratori pendolari e stagionali, sui proprietari di case, sui nativi e sui loro familiari.



E’ questo quanto dichiara Giuseppe La Francesca, Responsabile Isole Minori del Partito Democratico Provinciale.

L’esperienza delle altre isole, fra cui anche la stessa Pantelleria – sottolinea il dirigente provinciale del Partito Democratico – ha già dimostrato come grazie alla tassa di sbarco è possibile offrire servizi migliori in un periodo dove le presenze raggiungono numeri elevati, ampliando nello stesso tempo l’offerta turistica, grazie alla boccata di ossigeno che arriva nelle casse comunali.



Mi auguro – chiude La Francesca - che già con il prossimo passaggio in Consiglio Comunale si possa mettere fine alle polemiche, tenendo presente che sono anche i residenti a godere del miglioramento dei servizi e considerando comunque che quello della tassa di sbarco è uno strumento già ampiamente collaudato e che ha portato a buoni risultati nelle altre isole.