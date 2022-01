La Sicilia è la regione con più "no-vax" over 50

09/01/2022 15:15:00

La Sicilia è la regione con più over 50 non vaccinati in percentuale e in rapporto alla popolazione.



Sono 2,284 milioni gli italiani sopra i 50 anni che, a oltre un anno dall’inizio della campagna vaccinale anti-Covid, non hanno ricevuto alcuna dose e per i quali il Governo ha previsto l’obbligo di immunizzazione.



Secondo l’elaborazione di Lab24 del Sole 24 Ore, la percentuale più alta (in rapporto alla popolazione) si trova in Sicilia: sull’isola i no vax over 50 sono il 13,7% della platea vaccinabile. Quasi dieci punti in più rispetto alla più virtuosa delle Regioni in questa graduatoria, la Puglia (4,3%). Tutto ciò quando è già in vigore la legge sull'obbligo vaccinale per gli over 50, anche se non sono lavoratori (qui tutte le regole).