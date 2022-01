L'ex Sindaco di Poggioreale adesso fa le mozzarelle di bufala "made in Sicily"

17/01/2022 04:35:00

Questa è la storia di Lorenzo Pagliaroli, ex sindaco ed ora mastro casaro a Poggioreale.

E ora anche la Valle del Belice ha la sua mozzarella prodotta da bufale allevate a Poggioreale.

L’impresa è riuscita a Lorenzo Pagliaroli, 42 anni, già sindaco di Poggioreale dal 2013 al 2018. Proprio in un fondo agricolo in contrada Macchia-Saccorafa, vicino il vecchio paese distrutto dal sisma, Pagliaroli ha creato il suo allevamento di bufale: «Appena finito il mandato da sindaco ho scelto di continuare a fare solamente il pastore, così ho comprato le prime 18 bufale e ho iniziato a produrre mozzarelle, ma confesso che all’inizio non venivano un granché».

La passione per la zootecnia Pagliaroli ha iniziato a coltivarla dall’età di 18 anni, quando ha deciso di lasciare Poggioreale per andare a studiare all’Università di Pisa. La metà delle sue radici è proprio nella Valle del Belìce: «Mia mamma durante il terremoto del '68 conobbe mio papà, allora carabiniere a Trapani, che arrivò qui per i soccorsi. Nacque l'amore e si sposarono ma, per la paura del sisma, mio papà si fece trasferire in Piemonte» racconta Pagliaroli.