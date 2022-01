Da lunedì la Sicilia è arancione. Oggi 8000 nuovi casi 

20/01/2022 19:24:00

Da lunedì la Sicilia passa in zona arancione.

L'ulteriore incremento di ricoveri nei reparti ordinari e nelle terapie intensive non sembrano lasciare scampo. Domani, all'ufficializzazione dei dati, il ministro della Salute Roberto Speranza dovrebbe firmare il passaggio, dato che la Sicilia ha superato la soglia del 20% nell'occupazione delle terapie intensive e del 30 % nei reparti ordinari.

La Sicilia è al 36,7% nei reparti Covid e al 20,2% in intensiva.

Nulla cambia per chi è vaccinato o guarito da meno di sei mesi mentre per chi non è vaccinato saranno proibiti anche gli spostamenti con mezzi privato fuori dal Comune di residenza tranne che per motivi di salute, lavoro o urgenza.

Sono 7.997 i nuovi casi di Covid19 registrati a fronte di 46.517 tamponi processati in Sicilia. Il giorno precedente i nuovi positivi erano 8.133. Il tasso di positività scende al 18,4 % ieri era al 18,5%.

L’isola è al nono posto per contagi.

Gli attuali positivi sono 197.017 con un aumento di 6.215 casi. I guariti sono 1.728 mentre le vittime sono 34 e portano il totale dei decessi a 8.087. Sul fronte ospedaliero sono 1.573 ricoverati, con 17 casi in più rispetto a ieri; in terapia intensiva sono 170, lo stesso numero rispetto a ieri.

Sul fronte del contagio nelle singole province: Palermo con 1.956 casi, Catania 1.979, Messina 586, Siracusa 804, Trapani 627, Ragusa 779, Caltanissetta 541, Agrigento 620, Enna, 105.