Erice nella seconda stagione di Makari in onda lunedì

05/02/2022 16:35:00

Dopo il successo della prima stagione, lunedì sera tornerà su RAI 1, in prima serata, la serie tv Makari che è stata presentata proprio martedì scorso, sul palco di Sanremo, dall’attore protagonista Claudio Gioè. Come comunicato lo scorso mese di settembre, il territorio di Erice è stato oggetto di tre settimane di riprese e le immagini saranno presenti nella seconda e nella terza puntata.

«La prima stagione di Makari, che si è rivelata una produzione di qualità, ha avuto un eccellente riscontro sia in termini di ascolti che di consensi – commenta la sindaca Daniela Toscano -. Riteniamo con convinzione, in sinergia col Distretto Turistico della Sicilia Occidentale, che Makari rappresenti un importante strumento di promozione turistica. Le immagini del nostro territorio saranno dunque veicolate ancora una volta in prima serata nella prima rete nazionale, in due delle tre puntate, e ciò costituirà un ottimo biglietto da visita».

«In previsione della stagione estiva – aggiunge l’assessora al turismo Rossella Cosentino - siamo certe che le bellezze del nostro territorio saranno ammirate ancora e con partecipazione da un vastissimo palcoscenico, costituendo un vero e proprio spot del nostro meraviglioso territorio. Proprio per questo abbiamo deciso di sostenere economicamente la produzione per la seconda stagione, ma anche perché le riprese hanno consentito di coinvolgere le maestranze locali in un periodo di bassa stagione, e di catalizzare su Erice le attenzioni di altre produzioni, come quella che sta realizzando Stranizza, pellicola che narra una parte della vita di Luigi Pirandello».

“Makari” è tratta dalle opere di Gaetano Savatteri ed è prodotta dalla Palomar, società impegnata nel campo delle fiction per le maggiori emittenti nazionali (tra cui “Il Commissario Montalbano”). Le riprese ad Erice sono state effettuate ad ottobre e novembre dello scorso anno. Con delibera di giunta n. 177 del 06/09/2021, il Comune di Erice ha concesso il patrocinio ed un contributo economico.