Cento Passi: "Grillo in crisi a Marsala. Sistema fatto di consulenti e sottogoverno fallimentare"

" Quanto segnalato nel corso degli scorsi mesi, quando più volte abbiamo evidenziato uno scollamento tra il Sindaco e i suoi assessori e tra questi con i consiglieri di maggioranza, è stato ampiamente confermato ieri direttamente dal Sindaco, che durante il consiglio comunale ha certificato non solo la crisi della maggioranza ma anche una pesante inefficienza della giunta dallo stesso guidata" lo scrive in una nota il circolo marsalese di Cento Passi per la Sicilia dopo l'ultimo consiglio comunale di Marsala in cui il sindaco ha di fatto sfiduciato i suoi assessori.

"Accusando pesantemente i suoi assessori di non lavorare abbastanza, quasi a volersi scrollare di dosso qualsivoglia responsabilità, il Primo Cittadino ha probabilmente dimenticato che gli assessori che vorrebbe destituire sono stati scelti proprio dallo stesso e se quindi oggi, ad appena un anno e mezzo dalle elezioni, si parla già di giunta fallimentare, la colpa non può che derivare da un’inefficienza di chi si trova a capo della stessa giunta, ovvero il Sindaco" continua la nota.

"L’intervento tenuto da Nicola Fici, capogruppo di Cento Passi per la Sicilia - Marsala Europea, ha posto l’attenzione proprio su quanto si stia dimostrando scorretta la condotta del Sindaco verso i suoi assessori ed ha messo a nudo la fragilità del sistema Grillo fatto da consulenti, governance, giunta young e sottogoverni. Un complesso sistema di potere che, stando alle parole dello stesso Sindaco Grillo che si è dichiarato insoddisfatto da quanto fatto in questo anno e mezzo di sindacatura, ha fallito" aggiunge Cento Passi.

"L'invito alla collaborazione su scelte programmatiche e strategiche che ieri ha lanciato il Sindaco all'opposizione trova ovviamente porte aperte. Come evidenziato dal consigliere Nicola Fici, l’opposizione non si è mai mostrata chiusa nei confronti di proposte concrete, sono stati trattati in modo collaborativo temi importanti come il porto e l'ospedale. Non è stato mai fatto populismo ma sono state avanzate proposte concrete, con spirito di collaborazione con tutte le forze politiche.

Collaborazione tuttavia non significa che si possa accogliere la proposta di operare una scelta congiunta di un assessore tecnico. Su questo non siamo assolutamente d’accordo e, come più volte ribadito, siamo favorevoli alla collaborazione ma fermamente convinti che il mandato datoci dagli elettori non va in alcun modo tradito" conclude.