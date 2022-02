Pnrr Istruzione. Stanno già scadendo i primi avvisi per le scuole. Che si farà in provincia di Trapani?

07/02/2022 06:00:00

Stanno per scadere alcuni degli avvisi del Pnrr Istruzione.Non solo sanità, digitale, infrastrutture.

Una buona fetta dei fondi europei del Pnrr sono destinati anche al mondo della scuola: dalla costruzione di nuovi edifici scolastici, a quelli per potenziare quelli esistenti, i fondi contro la dispersione scolastica, quelli per incrementare le competenze dei docenti, fondi per gli istituti tecnici, e ancora fondi per discipline Stem e digitale.

Per l’Istruzione il Pnrr destina 17,59 miliardi di euro (dei 191,5 mld per l’Italia provenienti dal Recovery fund), con 11 linee di investimento, 6 destinate alle infrastrutture e 5 alle competenze.









Dietro la difficoltà dell’economia italiana di tenere il passo con gli altri paesi avanzati europei e di correggere i suoi squilibri sociali ed ambientali, ci sono i ritardi legati per larga parte al calo degli investimenti pubblici e privati, soprattutto nel Mezzogiorno.



L'Unione Europea ha risposto alla crisi pandemica con il Next Generation EU (NGEU). È un programma di portata e ambizione inedite, che prevede investimenti e riforme per accelerare la transizione ecologica e digitale; migliorare la formazione delle lavoratrici e dei lavoratori; e conseguire una maggiore equità di genere, territoriale e generazionale.

L'Italia, come è noto è la prima beneficiaria, in valore assoluto, dei due principali strumenti del NGEU, parliamo di 190 miliardi di euro, di cui 68 a fondo perduto.

La Missione 4 è dedicata al superamento delle criticità del nostro sistema di istruzione, formazione e ricerca.



Per fare questo sono partiti i primi 4 avvisi rivolti agli enti locali, di cui è vicina la scadenza.

In particolare quello per la costruzione di nuove scuole scade l’8 febbraio, domani.

L'avviso mira alla realizzazione di nuove scuole, mediante sostituzione edilizia, per avere plessi più innovativi, sostenibili, sicuri e inclusivi.

In un territorio come la provincia di Trapani in cui molti istituti scolastici soffrono la carenza e l’inadeguatezza degli edifici, sarebbe un’enorme occasione persa se Libero Consorzio (che ha competenza sulle scuole superiori) e Comuni non dovessero sfruttare queste occasioni.





Gli altri avvisi scadranno presto, il 28 febbraio. Tra questi c’è quello sul potenziamento delle infrastrutture per lo sport a scuola, per il quale gli enti locali possono candidarsi per aumentare la disponibilità di palestre e impianti sportivi, grazie a nuova realizzazione o alla messa in sicurezza di strutture già esistenti.



Un altro avviso punta ad aumentare la disponibilità di mense scolastiche, anche per facilitare il tempo pieno, ed è rivolto esclusivamente ai comuni per le scuole di primo ciclo e alle province per i convitti.

Sempre a fine febbraio scade l’avviso sugli asili nido e le scuole d'infanzia: 2,4 miliardi di euro per gli asili nido e 600 milioni per le scuole dell’infanzia.



Su TP24 abbiamo aperto all'interno del portale una sezione dedicata al PNRR, anche per controllare l’operato delle istituzioni del nostro territorio. Sarebbe gravissimo se, anziché concentrarsi sulle beghe politiche, la classe politica e burocratica non dovesse cogliere questa grande opportunità per il nostro territorio e perdere le nuove risorse in arrivo.