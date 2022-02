Carlo e Debora. Chi sono i due ragazzi scomparsi a Valderice

09/02/2022 21:52:00

I due giovani scomparsi, Carlo Savalli e Debora Costanza, si erano conosciuti sui social. Per cinque mesi hanno chattato. Lei studentessa dell'istituto Sciascia Bufalino di Valderice, vive con la mamma Giulia Gucciardo, divorziata.

Lui di Trapani. Ieri pomeriggio per la prima volta Debora e Carlo si sono incontrati di presenza nell' abitazione della ragazza che ha 17 anni, a Valderice. Sono rimasti a parlare sul pianerottolo di casa. Poi Carlo si è allontanato. Doveva incontrare un cugino che vive a Valderice per chiedergli se lo poteva ospitare. Dopo circa un' ora, Carlo è ritornato a casa di Debora alla quale ha chiesto di prestargli il telefonino perché doveva fare una chiamata importante. Debora è scesa giù per portargli il telefonino.

Da quel momento i due sono spariti. La mamma di Debora è uscita di casa per vedere cosa stesse facendo la figlia, ma di lei nemmeno l' ombra. Giulia Gucciardo ha provato a chiamare Debora al telefonino per tre volte, ma senza successo. Preoccupata si è recata dai carabinieri per sporgere denuncia di scomparsa.