La sigla di Makari. Ecco il testo della canzone scritta da Ignazio Boschetto

09/02/2022 10:49:00

E' cominciata lunedì 7 febbraio la seconda stagione di Makari, la fiction di Rai Uno tratta dai romanzi di Gaetano Savatteri girato prevalentemente in provincia di Trapani.

Makari prende, appunto, il nome da una delle più belle località del territorio. Dopo il successo della prima stagione Saverio Lamanna, interpretato da Claudio Gioè, torna in prima serata. La serie è anche uno spot per il territorio, e non poteva che essere un artista di questa terra ad incidere la colonna sonora. Ignazio Boschetto, il componente di Marsala de Il Volo, ha scritto e cantato la sigla della fiction, con la partecipazione degli altri componenti del trio.

Questo il testo della canzone.

Sai quante volte vorrei andare via

Da questa terra di diavoli e santi

Ma Màkari è casa, è gioia e dolore

Questa è la terra mia

Terra di saggi e terra di stolti

Di gente che il cuore lo prende e lo dona

Chi viene in Sicilia piange due volte

Màkari è casa mia

Chista è na storia nu pocu curiosa

Nu pocu scuntrusa che parla d'amore

Per le tradizioni, per le mie radici

Ma Makari è casa e il cuore canta per te

Canta più forte ma fallo in silenzio

Perché qui nessuno ci sente e ci vede

Ma Makari è casa, è gioia e dolore

Makari non la dimentico, dimentico, dimentico più

Chista è na storia nu pocu curiosa

Nu pocu scuntrusa che parla d'amore

Per le tradizioni, per le mie radici

Ma Makari è casa e il cuore canta per te.