Oggi è il giorno del ricordo delle vittime delle Foibe. Le iniziative in provincia di Trapani

10/02/2022 08:45:00

Oggi 10 febbraio è il giorno del ricordo in memoria delle vittime delle Foibe e l’esodo dei cittadini italiani dall’Istria, da Fiume e dalla Dalmazia tra il 1943 e il 1947. Istituita nel 2004, ricorda la data del 10 febbraio 1947, quando i territori che precedentemente erano stati assegnati all’Italia con il Patto di Londra, ritornarono alla Jugoslavia.

Sono diverse le iniziative in programma nei diversi Comuni e in Prefettura a Trapani. Qui alla presenza delle autorità religiose e civili, dei vertici delle Forze dell’Ordine e di alcuni studenti, si terrà un momento di riflessione allo scopo di sensibilizzare le giovani generazioni sull’importanza della ricorrenza e per diffondere la memoria di quei tragici eventi.

La cerimonia, che potrà essere seguita anche da remoto dagli allievi degli Istituti Superiori di Istruzione della provincia, sarà arricchita da una breve relazione sull’argomento, curata della prof.ssa Stefania La Via, e da alcuni spunti di riflessione sull’argomento da parte degli studenti presenti.

ALCAMO - Ad Alcamo, la Biblioteca Civica Sebastiano Bagolino propone alle scuole superiori una selezione di libri sul tema delle Foibe per invitare gli studenti ed anche gli insegnanti a non dimenticare; attualizzare la memoria delle Foibe è di fondamentale importanza, acquisire coscienza sulla base della conoscenza è lo strumento principe per non dimenticare ciò che è stato. I libri possono essere consultati in sede, al Collegio dei Gesuiti, oppure possono essere presi in prestito o prenotati prenotazione.bibliotecacivica@comune.alcamo.tp.it .

Cosa sono le Foibe - Le Foibe sono insenature naturali formate da grandi caverne verticali presenti in Istria e Friuli Venezia Giulia, veri e propri inghiottitoi naturali, diffusi nelle zone carsiche: la cavità si restringe scendendo in profondità per poi chiudersi e riallargarsi in un bacino, una forma che rende difficile la risalita e i soccorsi. Gli eccidi delle foibe commessi dai partigiani jugoslavi di Tito vedevano le vittime spesso gettate vive in queste cavità.

Le letture della memoria - Claudio Magris Alla cieca; Mauro Covacich La città interiore; Fulvio Tomizza La miglior vita; Boris Pahor Qui è proibito parlare; Gianni Oliva Foibe: Le stragi negate degli italiani; Gianni Oliva La resa dei conti: aprile –maggio 1945: piazzale Loreto; Raul Pupo Il lungo esodo: Istria: le persecuzioni, le foibe, l’esilio; Giampaolo Pansa I prigionieri del silenzio; Arrigo Petacco L’Esodo: la tragedia negata degli italiani d’Istria, Dalmazia; Enrico Miletto Con il mare negli occhi: Storia e memoria dell’Esodo.

CASTELLAMMARE DEL GOLFO - Giorno del Ricordo in memoria delle vittime delle foibe e l’esodo dei cittadini italiani dall’Istria, da Fiume e dalla Dalmazia: l’amministrazione comunale di Castellammare del Golfo partecipa oggi alla giornata di riflessione proposta nella sede della prefettura di Trapani e la commissione comunale Pari Opportunità ha diffuso una nota in memoria:

“Per troppo tempo le sofferenze patite dagli italiani giuliano-dalmati, insieme alla tragedia delle Foibe e dell'esodo hanno costituito una pagina strappata nel libro della nostra storia, lo ha sottolineato negli anni il nostro Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Per questo il Parlamento Italiano, con decisione largamente condivisa, ha istituito nel 2004 “Il Giorno del ricordo”, individuando la data del 10 Febbraio, con l’intento di riconciliare la memoria e la coscienza nazionale”.

Presieduta da Mariella Marraccino, per regolamento della commissione comunale è componente di diritto l’assessore alle pari opportunità, la vicesindaco Brigida di Simone e due consiglieri comunali, Giusi Corbo e Giovanni Daguanno. Vice presidentessa è Mariella Messina, segretaria Rosa Fundarò. Componenti della commissione sono Enza Valenti, Rossella Barbara, Federica Naso e Simona Nasta.

“Nel Giorno del Ricordo, vogliamo rinnovare ai familiari delle vittime, ai sopravvissuti, agli esuli e ai loro discendenti la solidarietà e la fraternità di tutti gli Italiani. I crimini contro l’umanità scatenati in quel conflitto sono ancora una ferita aperta e - hanno scritto i componenti della commissione comunale pari opportunità- l’orrore delle foibe colpisce ancora le nostre coscienze ed è nostro dovere non dimenticare”. “Celebrare il Giorno del Ricordo significa rivivere un’immane tragedia italiana. Un capitolo buio della storia nazionale e internazionale, che causò lutti, sofferenza e spargimento di sangue innocente…”. “Le sofferenze, i lutti, lo sradicamento, l’esodo a cui furono costrette decine di migliaia di famiglie nelle aree del confine orientale, dell’Istria, di Fiume, delle coste dalmate sono una lacerazione - conclude la nota della commissione comunale pari opportunità- indelebile nella storia della tragedia della Seconda Guerra Mondiale”.

A TRAPANI L'INCONTRO ORGANIZZATO DA CO.TU.LEVI - Anche quest’anno l’Organizzazione di volontariato Contro Tutte Le Violenze - CO.TU.LEVI. propone, in occasione del Giorno del Ricordo che si celebrerà oggi 10 febbraio, un momento di incontro e confronto virtuale con i numerosi studenti delle scuole siciliane aderenti all’iniziativa.



Nell’ambito della descritta attività, la CO.TU.LEVI. proporrà un video avente ad oggetto una riflessione su questi tragici fatti e sul contesto storico di riferimento. L’intervento registrerà la partecipazione della Presidente della CO.TU.LEVI. Aurora Ranno e del

Prof. Renato Lo Schiavo, docente del Liceo Classico “L. Ximenes” di Trapani.