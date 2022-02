Trasferta cruciale ad Olbia per la Sigel Marsala, sesta forza del girone "A"

11/02/2022 19:59:00

Soltanto domenica scorsa la volontà di ferro e la vivacità irrefrenabile delle azzurre ha consentito di andare via dall'aspra contesa di Macerata con un punto meritato, il primo in trasferta di questo inizio di 2022. La performance offerta nella recente uscita è promettente premessa per l'altrettanto caldo scontro diretto sempre in trasferta che verrà disputato nel primo pomeriggio di domani, sabato 12 febbraio sul campo di gara storico della Hermaea Olbia: il Geopalace. Non è però ammesso adagiarsi su quanto di buono mostrato nell'ultimo impegno. L'incrocio valido per la 19^giornata (ottava del girone di ritorno) della vivo serie A2 sarà il primo anticipo del weekend in programma nel girone "A". Sia Hermaea Olbia quanto la Sigel Marsala (sicure protagoniste fino al termine di regular-season in quanto hanno osservato già i rispettivi turni di riposo, ndr) sono appaiate in graduatoria a quota venticinque, ma con le sicule che hanno giocato rispetto alle colleghe biancoblu due partite in più. La motivazione è presto detta: alle galluresi di coach Dino Guadalupi restano da giocare due recuperi di torneo. Ambedue da giocare in esterna con sfidanti nel primo caso Sassuolo per il rinvio della 14^giornata e invece Sant'Elia alla 16^giornata.

L'andata del "derby delle Isole" giocata a Marsala in un infrasettimanale novembrino a spuntarla fu la Sigel con punteggio mediano: tre set a uno. Le marsalesi dopo un primo set sottotono e perso meritatamente, per i tre restanti parziali per mezzo di alcuni accorgimenti tattici, furono abili a contenere l'esplosività di giovani come l'opposto Renieri, la centrale Babatunde e la schiacciatrice estone Miilen e si regalarono un successo da tre punti. Inoltre, la Sigel arriva a questo altro appuntamento con un cammino di girone di ritorno migliore di quanto verificatosi all'andata. A beneficiarne è la classifica. Dati alla mano prima di affrontare Olbia al PalaBellina, la Sigel arrivava al match dell'ottava giornata con otto punti messi in cassaforte, mentre nel girone discendente a conclusione delle prime sei partite giocate sono già nove i punti raccolti arrivati contro le formazioni di Sassuolo, Aragona, Sant'Elia e per ultima ma non meno importante Macerata. La breve settimana delle giovani lilybetane è trascorsa serena e caratterizzata dal lavoro tecnico/tattico sferzata di tanto in tanto da doppie sedute di allenamento. C'è la consapevolezza tra le azzurre che l'avversario può essere nelle corde e assieme allo staff impiegheranno tutto il pomeriggio di venerdì per mettersi in viaggio alla volta del nord della Sardegna. Sabato mattina è prevista una rifinitura in loco, poi alle ore 15.00 la gara ufficiale.

Marco Bracci, capo-allenatore della Sigel Marsala, parlando ai canali comunicativi della Società introduce il pregara verso Olbia:

"La partita di sabato è indubbio che sarà molto importante. Più o meno le due squadre si equivalgono come valori e qualità di gioco. Teniamo parecchio al cammino di queste ultime giornate, in quanto rincorriamo l'obiettivo di classificarci tra le prime sette del girone e da parte di tutti noi c'è l'aspirazione di riuscire a posizionare la Sigel in un gradino finale migliore dal momento del mio arrivo alla guida della squadra. É un aspetto che vorremmo centrare. In queste ultime settimane abbiamo avuto alcune problematiche a livello fisico con qualche acciacco qua e là e, con tutte le difficoltà del caso negli allenamenti che non ci hanno permesso di eseguire le cose da provare sempre per come volevamo, non proveniamo esattamente da un periodo di discreta forma complessiva. Questo però non ci impedirà di affrontare al meglio l'ostacolo perchè c'è tutta la volontà di fare un exploit esterno. L'assenza della centrale Babatunde tra le fila locali non sarà determinante perchè abbiamo studiato Olbia nelle ultime quattro uscite e ha trovato ugualmente in campo equilibri e contromisure adatte. Anzi, posso affermare che senza una delle loro titolari non potranno incorrere nel rischio di fare un gioco che appaia scontato, ma al contrario avranno maggiore imprevedibilità"

Al Geopalace il giorno della gara sarà necessario il Greenpass rafforzato e il rispetto delle norme anti-Covid, con l'obbligo di essere muniti della mascherina facciale FFP2. La struttura del Geopalace rispetterà il tetto massimo del 35% della capienza di spettatori. I biglietti per la gara saranno disponibili fino al giorno della partita sul circuito di LiveTicket.it: www.liveticket.it/evento.aspx .

Da casa opportunità di seguire il match gratuitamente in live streaming sulla piattaforma Volleyball World (il link qui). Altri modi per avere contezza sull'andamento in tempo reale dell'incontro sarà l'aggiornamento punto a punto dal sito www.legavolleyfemminile.it consultabile anche da app "Lega Volley Femminile".

Arbitreranno la partita in oggetto con fischio di inizio alle ore 15.00 sabato 12 febbraio il 1°arbitro Stefano Nava di Monza Brianza e il 2°arbitro Antonio Mazzarà di Torino. Entrambi i fischietti tornano a dirigere una gara della Sigel: Nava diresse il derby di Sicilia della 2^ giornata a Porto Empedocle contro la Seap Dalli Cardillo Aragona, mentre Mazzarà il return-match a Marsala della sfida con Aragona caduto alla 13^giornata.

Emanuele Giacalone