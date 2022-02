Le interrogazioni a Marsala, meritiamo tutto questo?

24/02/2022 22:10:00

Interrogazioni. Si è tenuto a Marsala in una data curiosa numericamente il 22022022, una seduta del consiglio comunale al cui Odg c'erano le istanze dei consiglieri all'amministrazione, in special modo al primo cittadino.

Agli occhi dei partecipanti e in streaming si è notata l'assenza dei due assessori reprobi del movimento Via. L'assessore Milazzo comunica orgogliosamente il raggiungimento della città del 74.5% di raccolta differenziata, quindi il piano del passato governo cittadino non era maldestro, e afferma d'accogliere suggerimenti, palla colta al balzo: potenziamento delle isole ecologiche e CCR.

Il sindaco porta a conoscenza che sul servizio trasporto pubblico si stanno valutando l'ipotesi di: migliorare quello esistente, creare una municipalizzata,affidarlo a un privato. Sull''aumento del fenomeno dei senzatetto, ottima l'idea della creazione di un Social Housing.

Sulle piste ciclabili, risulta indigeste realizzarle. Si riveste - giustamente - particolare attenzione ai parcheggi. Idea da profani: uno si sta costruendo allo stadio,un altro come già fatto temporaneamente nell'area ex scalo merci acquistandola da Rfi,infine in v.le Isonzo.

Poi creare un app che permette al cittadino di prenotare il posto e solo se provvisti del parcheggio possono venire in centro città, per i commercianti quello di via G. Anca Omodei,e una "circolare" gratuita per il centro. Grillo:"sull'ospedale ci sarebbe molto da dire ma non mi soffermo",considerazione mortificante. Sul porto dopo varie idee si è arrivati alla decisione sostenuta da Musumeci di realizzare tutta l'opera,speriamo bene. Lodevole l'iniziativa di eseguire un museo dei "giusti di Sicilia" nel bene confiscato alla mafia a p.ta Nuova.

Sui cosiddetti "contenitori culturali" escluso il teatro Impero asserisce che:"sono stati trovati tutti in uno stato d'abbando e degrado". Il neo assessore Piraino saluta l'assise e dichiara di volersi confrontare con l'aula continuamente per le sue competenze e lavorare per i cittadini. Passalacqua per il quale "verba volant, scripta manent" vuole che Musumeci lo faccia per le promesse sul porto ed ospedale con relativo padiglione.

Gerardi è sarcastico sull'assenza di Galfano e D'Alessandro, e ricorda al primo cittadino i quasi 9000 voti di Via che hanno contribuito alla sua elezione. Pugliese chiede chi siano i colleghi di maggioranza. Di Pietra battibecca con Coppola che vorrebbe la parola ricordandogli come fatto da Sturiano che è già intervenuto nella sessione precedente più volte. F. Coppola fa il coccodrillo perché un pezzo del suo cuore l'assessora omonima dello stesso è indicata da Noi Marsalesi è stata costretta alle dimissioni . Da chi?

La lettera d'addio della Coppola non necessita d'esegesi è inequivocabile. Nella replica Grillo afferma che sulla questione politica si è dibattuto, e che la ragione dell'insofferenza del movimento Via è da ricercare al suo interno, che la volontà di continuare l'esperienza amministrativa con i Chianetta boys è confermata dal fatto che il settimo posto in giunta non è stato occupato.

Ho una sola interrogazione, Marsala merita tutto ciò?



Vittorio Alfieri