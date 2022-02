Ucraina, è il giorno più difficile. Kiev sta per cadere. Continuano gli appelli anche in Sicilia 

25/02/2022 12:28:00

L'invasione russa dell'Ucraina assume proporzioni sempre più tragiche. Secondo il ministero dell'Interno ucraino, "oggi sarà il giorno più difficile".

E nella seconda giornata di combattimenti le sirene su Kiev hanno iniziato a risuonare di prima mattina, con la gente costretta ad andare nei rifugi antiaerei.

Due insegnanti sono stati uccisi da un bombardamento su una scuola a Donetsk. I russi sarebbero a una trentina di chilometri da Kiev. Per il presidente ucraino Zelensky le sanzioni decise dall'Occidente non siano sufficienti a fermare Putin.

Almeno 25 civili sono stati uccisi e altri 102 sono rimasti feriti in Ucraina in seguito a "bombardamenti e raid aerei". Lo ha reso noto una portavoce dell'ufficio per i diritti umani delle Nazioni Unite. Da parte sua, la notte scorsa il presidente ucraino Volodymyr Zelensky aveva reso noto che 137 soldati ucraini sono stati uccisi e 316 sono rimasti feriti.

CAMPOBELLO. Il sindaco Giuseppe Castiglione e il presidente del Consiglio Piero Di Stefano, a nome della Giunta e del Consiglio comunale di Campobello, esprimono forte preoccupazione per le operazioni belliche in Ucraina, condannando fortemente l’attacco militare perpetrato da parte della Russia che mette a dura prova la pace e la stabilità internazionale. «La guerra è sempre una tragedia – affermano il Sindaco e il Presidente del Consiglio – La storia ci insegna infatti che qualunque conflitto bellico porta con sé morte, distruzione e sofferenza, afflizioni aberranti e ingiustificabili per l’umanità. Nell’esprimere vicinanza al popolo ucraino, auspichiamo che gli sforzi diplomatici continuino a sollecitare la fine delle operazioni militari, scongiurando che questo conflitto possa assumere dimensioni più grandi, coinvolgendo l’intero mondo democratico. Ci impegniamo – aggiungono - a portare avanti ogni possibile mobilitazione politica, istituzionale e civile, affinché venga difesa la pace contro le prevaricazioni e i soprusi che si stanno consumando in questi giorni». Per ribadire il proprio NO alla guerra, riaffermando i fondamentali valori della pace e della libertà, l’Amministrazione comunale di Campobello, stamattina, ha esposto una bandiera con i colori dell’arcobaleno dal balcone del palazzo municipale.

DIOCESI DI TRAPANI. Questa mattina, in apertura della conferenza stampa di presentazione del programma dei riti quaresimali nella Chiesa del Purgatorio, il vicario generale don Alberto Genovese ha letto l’appello per la pace inviato dal vescovo Pietro Maria Fragnelli che si trova con alcuni sacerdoti in pellegrinaggio al Santuario della Madonna di Fatima in Portogallo.

Il vescovo rilancia a tutti, credenti e non credenti, l’invito fatto da Papa Francesco durante l’Angelus di domenica scorsa di vivere una giornata di digiuno e preghiera in occasione del Mercoledì delle ceneri, 2 marzo, per invocare il dono della Pace.

Appello del vescovo di Trapani Pietro Maria Fragnelli PACE Non ci sono parole capaci di contrastare validamente i dialoghi mediatici inefficienti e la drammatica evoluzione della guerra in Ucraina. Facciamo nostra la preoccupazione di Papa Francesco, dei vescovi riuniti a Firenze, memori della rivoluzionaria visita di Giorgio La Pira al Cremlino. Preghiamo insieme per la pace, perché la radice umana e cristiana della speranza e della giustizia non è annullata da nessun cinismo belligerante. Preghiamo perché tutti i piccoli e i poveri su cui si abbatte la disgrazia della guerra ci aiutino a rinascere bene e presto. Invito tutti ad unirsi alla preghiera e al digiuno il prossimo mercoledì delle Ceneri nella giornata indicata dal Papa affinché Gesù, Principe della pace, e Maria la Regina della pace, ci guidino oltre il buio presente. 25 febbraio 2022 + Pietro Maria Fragnelli