Marsala, l’ispettore Tommaso Trapani dopo 35 anni di servizio lascia la Polizia Municipale

29/12/2025 18:00:00

Dopo 35 anni di servizio, l’ispettore della Polizia Municipale di Marsala Tommaso Trapani va in pensione. Dal 1° gennaio 2026 si chiuderà ufficialmente una lunga carriera al servizio della città, vissuta con dedizione, professionalità e profondo senso delle istituzioni.

Il saluto ufficiale si è svolto questa mattina, con una festa al Comando della Polizia Municipale di Marsala, alla presenza del comandante Giuseppe d’Alessandro, del sindaco Massimo Grillo, degli ex comandanti La Rosa e Menfi, oltre a numerosi colleghi ed ex colleghi che hanno voluto rendere omaggio a un punto di riferimento del corpo.

Sempre nella sezione Infortunistica, per circa 15 anni, fino ad oggi, Trapani ne è stato il responsabile. Un incarico delicato e complesso, svolto con competenza e riconosciuto da colleghi, operatori del settore e autorità giudiziarie.

«Speravo non arrivasse mai questo giorno, ma ahimè è arrivato. Oggi è l’ultimo giorno di servizio» - le parole dell'ispettore -.

Ha poi sottolineato il rammarico per il distacco dalla Polizia Municipale, accompagnato però dalla consapevolezza di aver rispettato il giuramento di fedeltà, «dando tutto me stesso e servendo il Comune di Marsala con disciplina, con onore e, permettetemi di dire, anche con amore».

Un ringraziamento particolare è stato rivolto ai colleghi, passati e presenti, e alla sezione Infortunistica, definita «fiore all’occhiello del corpo», apprezzata sia dagli utenti che dagli addetti ai lavori e dall’Autorità giudiziaria. Non è mancato un pensiero speciale per l’ex comandante La Rosa, indicato come una figura fondamentale e di ispirazione per il suo percorso professionale. «Vi lascio fisicamente, ma sarò sempre qui dentro, con il cuore», ha concluso Trapani.

La redazione di TP24 si unisce agli auguri per il nuovo capitolo di vita dell’ispettore Tommaso Trapani, ringraziandolo per la gentile disponibilità, la collaborazione e la professionalità sempre dimostrate nel corso degli anni nei rapporti con il nostro giornale.



