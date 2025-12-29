Sezioni
Cronaca
29/12/2025 13:03:00

Uomo armato di coltello sale sul tram e tenta di aggredire una donna incinta

https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-12-2025/uomo-armato-di-coltello-sale-sul-tram-e-tenta-di-aggredire-una-donna-incinta-450.png

Paura ieri sera, 28 dicembre, a bordo del tram della linea 1 a Palermo. Un uomo con problemi psichici, già noto per episodi simili, è salito sul convoglio armato di coltello e ha tentato di accoltellare una donna in stato di gravidanza che viaggiava insieme a una bambina piccola e ad altri familiari.

 

Secondo quanto ricostruito, non si tratta di un episodio isolato: è la terza volta che lo stesso individuo semina il panico sui tram cittadini. I passeggeri, presi dal terrore, sono riusciti a mettersi in salvo scendendo rapidamente dal mezzo e chiedendo aiuto a un altro convoglio che sopraggiungeva dalla direzione opposta.

Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia, che hanno riportato la situazione sotto controllo. Fortunatamente non si registrano feriti, ma resta altissima la preoccupazione per la sicurezza a bordo dei mezzi pubblici.

 

«Anche stavolta abbiamo fatto denuncia per quanto successo – ha dichiarato Giuseppe Mistretta, presidente dell’Amat –. È una situazione molto grave. Lo abbiamo segnalato, certo, e più di questo non possiamo fare».

 

Dura anche la presa di posizione del sindacato Orsa Trasporti, che esprime «piena solidarietà e vicinanza alla famiglia vittima di questo episodio inaccettabile» e ribadisce «la necessità di interventi immediati e strutturali per garantire maggiore sicurezza sia agli operatori di esercizio sia all’utenza».

Il sindacato chiede all’azienda «di potenziare urgentemente le misure di tutela lungo la linea 1, predisponendo la presenza costante della sicurezza a bordo di tutti i tram e per l’intero arco del servizio».

 

 









