Cronaca
14/02/2026 14:00:00

Lavoratori in nero: sospese due imprese edilizie nel trapanese

https://www.tp24.it/immagini_articoli/14-02-2026/lavoratori-in-nero-sospese-due-imprese-edilizie-nel-trapanese-450.jpg

Prosegue l’attività di vigilanza del Contingente INL Sicilia nel Trapanese. Negli ultimi giorni gli ispettori hanno concentrato i controlli nel settore edile, dove sono emerse irregolarità legate all’impiego di lavoratori in nero. Due le aziende sospese.

 

L’operazione è stata condotta dal contingente dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro in servizio a Trapani, nell’ambito delle verifiche periodiche sul territorio.

Nel dettaglio, sono state sottoposte a controllo due imprese edili. Cinque i lavoratori presenti nei cantieri al momento dell’ispezione: due sono risultati privi di regolare contratto. Nella prima azienda un lavoratore su tre era in nero, nella seconda uno su due.

 

Alla luce delle violazioni riscontrate, gli ispettori hanno disposto due maxi-sanzioni e adottato due provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale per l’impiego di manodopera irregolare. Contestata inoltre la mancata formazione dei lavoratori e l’assenza di idoneità sanitaria, con relative prescrizioni.

I controlli nel comparto edile, settore già oggetto di attenzione in provincia di Trapani per il rispetto delle norme su sicurezza e contratti, proseguiranno anche nelle prossime settimane.

 









