I fatti del 2025: la piccola Noah, la tartaruga dimenticata, la Panda fantasma
Tra i fatti dell’anno, Tp24 ha raccontato anche tante storie di piccola cronaca che, per la loro forza simbolica, la curiosità o l’indignazione che hanno suscitato, sono diventate tra le notizie più lette in assoluto. Ecco una selezione.
Tredici generazioni d’amore
La notizia più letta dell’anno è stata senza dubbio quella della nascita di Noah Pulizzi a Marsala, una bimba arrivata al mondo circondata da un affetto rarissimo: ben 13 tra nonni, bisnonni e trisnonni. Una storia semplice ma potentissima, che ha colpito migliaia di lettori perché racconta la continuità delle generazioni, le radici familiari e un’idea di comunità sempre più rara. Un piccolo evento privato diventato simbolo di speranza.
La tartaruga dimenticata in una bacinella a Trapani
Ha indignato e commosso, invece, la vicenda della tartaruga dimenticata per due anni in una bacinella alla Villa Margherita di Trapani. Un animale lasciato senza cure, in condizioni igieniche critiche, scoperto grazie a una segnalazione arrivata al consigliere comunale Nicola Lamia. Un caso che ha riacceso il dibattito sul degrado del parco e sulla responsabilità delle istituzioni verso gli animali e i beni pubblici.
Sequestro di 510 capi di bestiame a Paceco
Molto letta anche la notizia dei controlli a Paceco, che hanno portato alla denuncia di un allevatore e al sequestro di 510 capi di bestiame. L’operazione dei Carabinieri, tra lavoro nero, farmaci veterinari non tracciati e produzione di formaggi senza autorizzazioni sanitarie, ha acceso i riflettori su un settore delicato come quello agroalimentare, con pesanti implicazioni per la salute pubblica.
Frode sul gasolio agricolo
Ha fatto rumore l’inchiesta sull’“affare gasolio” a Marsala, che ha portato a 192 decreti penali di condanna per una maxi frode sul gasolio agricolo. Un sistema diffuso e organizzato che, sfruttando le agevolazioni fiscali destinate agli agricoltori, ha sottratto allo Stato quasi 200 mila litri di carburante.
Spiaggia libera di San Vito occupata da lettini e ombrelloni abusivi
Tra le segnalazioni più frequenti dell’estate, quella sulla spiaggia libera “occupata” a San Vito Lo Capo. Lettini e ombrelloni abusivi, ambulanti irregolari e difficoltà per i bagnanti a trovare spazi liberi hanno trasformato una delle mete più belle della Sicilia in un caso simbolo del conflitto tra turismo, legalità e diritti dei cittadini.
San Teodoro, il paradiso ferito
Ha colpito per la forza delle immagini e delle parole dei lettori la denuncia sul degrado della baia di San Teodoro a Marsala, definita un “paradiso tradito”. Rifiuti, rottami, carcasse di natanti e pericoli per i bagnanti in un tratto di costa di straordinaria bellezza, segnalato più volte senza interventi risolutivi. Un racconto amaro di incuria e rassegnazione.
La Panda fantasma a Marsala
Tra le notizie più lette c’è stata anche quella della Panda “fantasma” che circolava a Marsala, senza paraurti, lunotto, assicurazione e revisione, immortalata da un lettore sulla trafficata via Trapani. Un episodio diventato simbolo della percezione di impunità e della mancanza di controlli sulla sicurezza stradale.
Favignana sotto i riflettori di Hollywood
Infine, spazio anche alla curiosità e al glamour con Favignana trasformata nell’“Isola delle star”, grazie allo sbarco di Anne Hathaway e Robert Pattinson per le riprese del film “The Odyssey” di Christopher Nolan che ha acceso i riflettori internazionali sulle Egadi, tra cinema, turismo e orgoglio territoriale.
Piccole cronache, storie locali, segnalazioni dei cittadini: racconti che, messi insieme, restituiscono il volto più autentico di un anno vissuto e raccontato giorno dopo giorno su Tp24.
