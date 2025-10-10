Sezioni
Cronaca

Piccole Storie
10/10/2025 08:36:00

E' nata a Marsala Noah, una bimba circondata da 13 tra nonni, bisnonni e trisnonni

https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-10-2025/e-nata-a-marsala-noah-una-bimba-circondata-da-13-tra-nonni-bisnonni-e-trisnonni-450.jpg

La famiglia  Pulizzi  annuncia con immensa gioia la nascita della piccola Noah Pulizzi, venuta al mondo il 26.09.2025 a Marsala, figlia di Ludovica Ceraolo e Francesco Pulizzi.

Noah è già una bimba fortunata: potrà crescere avvolta dall’affetto di una famiglia straordinariamente numerosa, con ben tredici tra nonni, bisnonni e trisnonni pronti a coccolarla, raccontarle storie e trasmetterle tradizioni che attraversano più generazioni.

 

Un albero genealogico così ricco è una rarità oggi e rende questa nascita un evento ancora più emozionante: un ponte prezioso tra passato e futuro, radici profonde e nuovi rami che crescono pieni di speranza e amore.

La famiglia Pulizzi celebra con orgoglio questo nuovo capitolo, felice di accogliere Noah come un dono prezioso e simbolo di continuità. Nonni, bisnonni e trisnonni – una squadra di affetto senza eguali – sono già pronti a riempire le sue giornate di sorrisi, ricordi e saggezza.

"Ai genitori Ludovica e Francesco vanno i più calorosi auguri da parte di tutta la famiglia e di quanti condividono questa gioia. E a Noah, che inizia la sua vita con tredici cuori pronti a battere per lei, auguriamo un futuro sereno, felice e pieno di avventure" scrive la famiglia.
 









