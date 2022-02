Alcamo, in consegna il nuovo kit della raccolta differenziata

25/02/2022 14:00:00

La Roma Costruzioni, l’azienda che cura la raccolta rifiuti per conto del Comune di Alcamo, da due giorni sta consegnando i kit della raccolta destinato all'utenza domestica (che prevede la pattumiera per il secco residuo/indifferenziato) da proseguirà per tutti i cittadini indipendentemente dall’iniziale del cognome.

Gli operatori del servizio si trovano in via Antonio Margarotto n.13 cancello stadio (nei pressi dei Salesiani); di seguito gli orari e le giornate per poter ritirare il Kit: lunedì, martedì, mercoledì e sabato dalle 8:00 alle 14:00, giovedì e venerdì dalle 7:00 alle 14:00. Occorre portare con sé un documento d'identità in corso di validità.

Per la propria sicurezza e per quella degli operatori è assolutamente obbligatorio l'uso della mascherina FFP2, mantenere la distanza di almeno un metro e igienizzare bene le mani durante tutte le fasi di consegna del kit.

Consulta Pari Opportunità - L’Amministrazione Comunale intende procedere al rinnovo dei componenti della CONSULTA PER LE PARI OPPORTUNITA’ E L’UGUAGLIANZA DI GENERE volta a garantire parità a tutti i cittadini di ambedue i sessi e adottare azioni positive per rimuovere gli ostacoli che costituiscono discriminazione diretta o indiretta.

Dichiara l’assessore ai servizi sociali Mario Viviano “la Consulta si muove con due principi di fondo, favorire l’equilibrio della rappresentanza tra donna e uomo e, contestualmente valorizzare le differenze di genere in tutti i luoghi decisionali del territorio comunale; il ruolo della Consulta è volto anche a promuovere ed organizzare iniziative ed incontri per diffondere la cultura della parità di genere, senza discriminare nessuno”.

Possono candidarsi come componenti della Consulta per le Pari Opportunità e l’Uguaglianza di Genere le persone impegnate in enti, associazioni, fondazioni, ordini delle libere professioni o altre istituzioni del territorio comunale dei settori giuridico, economico, scientifico, ecologico, sociologico, psicologico, pedagogico, sociale, sanitario, della comunicazione e dei mass media, della tutela dell’ambiente, della valorizzazione dei beni culturali, della produzione artistica aventi sede legale e operativa nel territorio del Comune di Alcamo.

L’istanza deve essere indirizzata al Comune di Alcamo - Uffici Direzione 3 – Affari Generali, Risorse Umane e Servizi alla Persona entro le ore 12,00 del giorno 22/03/2022 Protocollo Generale del Comune di Alcamo, Piazza Ciullo o tramite posta elettronica all’indirizzo: comunedialcamo.protocollo@pec.it