Assalto totale su Kiev, si combatte in strada. Oggi manifestazione a Trapani 

10,15 - Sono centinaia di migliaia i profughi in fuga dall'Ucraina vigliaccamente attaccata da Putin. L'Euorpa cerca di muoversi per l'accoglienza.

La regola sarà quella di assegnare la stessa quota fissata dal Bilancio europeo. Ad esempio: l'Italia riceve il 13 per cento dei fondi iscritti nel bilancio comunitario e accoglierà il 13 per cento degli ucraini in fuga.

Migliaia di profughi stanno cercando di varcare il confine con la Romania per lasciare il Paese. Molti si concentrano al valico di frontiera di Porubne-Siret, dove le tv locali parlavano di una coda lunga 15 chilometri. Il ministro degli Esteri di Bucarest ha invitato la popolazione a usare anche altri valichi. Molti uomini accompagnano alla frontiera mogli e figli e tornano indietro per combattere contro i russi. Molti arrivano a piedi da località limitrofe e sono accolti dalla popolazione con pasti caldi. Tanti scappano anche verso la Slovacchia, in particolare al confine di Vysne Nemecke, dove trovano molti volontari per assisterli. La polizia slovacca ha detto che anche chi non ha documenti di viaggio validi potrà entrare nel Paese. Aumenta velocemente anche il numero dei profughi ucraini che raggiungono la Polonia: i passaggi di frontiera per le auto sono otto, e quattro per i treni (inclusi due per treni di merci). Le code delle auto alle frontiere sono lunghissime, secondo le testimonianze l'attesa per l'ingresso nel paese può durare anche 10 - 12 ore.

Dall’inizio dell’invasione russa in Ucraina, il 24 febbraio, almeno 200 mila persone sono scappate in auto, pullman, treni e a piedi per rifugiarsi nei Paesi confinanti, ma alcune decine sono già arrivate in Germania e potrebbero raggiungere presto l’Italia e altri Stati europei più distanti. A questi numeri, in rapido aumento, si aggiungono oltre 100 mila sfollati interni, che si trovano ancora sul territorio ucraino.

08,30 - Ancora un giorno di guerra in Ucraina, dove sabato i russi hanno attaccato Kiev con «pesanti raid aerei» che sono andati avanti per tutto il giorno: dalle 17 alle 8 di mattina nella capitale è stato imposto il coprifuoco.

Migliaia i profughi, bombardata la ferrovia. Il paese ha deciso di chiudere i confini con Russia e Bielorussia. Per il presidente americano Joe Biden «o ci saranno le sanzioni o ci sarà la terza guerra mondiale».

Intanto per oggi 27 febbraio è atteso il voto del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni sullo svolgimento di una sessione speciale di emergenza dell'Assemblea generale dell'Onu: trattandosi di un voto «procedurale» Russia, Cina, Francia, Gran Bretagna e Stati Uniti non potranno esercitare il loro diritto di veto.

In serata, poi, l'Alto Rappresentante dell'Ue Josep Borrell ha convocato un Consiglio Affari Esteri in videoconferenza «per adottare ulteriori misure a sostegno dell'Ucraina, contro l'aggressione russa. Proporrò – informa via social – un pacchetto di aiuti alle forze armate ucraine, per sostenerle nella loro eroica battaglia».

TRAPANI. La città di Trapani scenderà in piazza oggi, domenica 27 febbraio, per manifestare per la pace e “contro l’invasore russo”. A lanciare l’invito è il sindaco di Trapani Giacomo Tranchida. La manifestazione si terrà alle 16.30, davanti la sede della Prefettura, davanti al monumento dei caduti.

