I dati aggiornati: rischio di morte per Covid 17 volte più alto per chi non è vaccinato 

27/02/2022 09:55:00

rischio di morte per Covid 17 volte più alto per chi non è vaccinato

La mortalità per i No Vax è più alta di 6 volte rispetto a chi ha fatto il ciclo competo di vaccini e di 17 nei confronti di chi ha fatto il booster.

I ricoveri in rianimazione per i non vaccinati (30 per 100 mila) sono 6 volte più alto rispetto ai vaccinati con due dosi (5 ricoveri per 100 mila) e 17 volte più alto rispetto ai vaccinati con dose aggiuntiva o booster (2 ricoveri per 100 mila).



Nelle ultime settimane calano contagi, ospedalizzazioni e ricoveri nelle intensive. Ma “sono ancora in aumento i decessi”, secondo il report dell’Iss: dal 7 al 20 febbraio 771.327 nuovi casi e 715 decessi. Cala l’incidenza settimanale: da 704 per 100.000 abitanti a 552.

Nella fascia 0-9 anni la più alta incidenza a 14 giorni (2.551 per 100.000), tra i 70-79 anni la più bassa (628). Nell’ultima settimana la percentuale di reinfezioni è 3,1%, in leggera diminuzione rispetto a 7 giorni fa (3.2%). In 6 mesi 232.818 reinfezioni.