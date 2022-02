 Attività produttive in Sicilia, Turano: "confronto con Unioncamere per potenziare Suap"

27/02/2022 00:30:00

«Sono assolutamente disponibile ad avviare immediatamente un confronto con Unioncamere per una partnership destinata a potenziare i Suap siciliani». Lo ha annunciato l’assessore regionale alle Attività Produttive, Mimmo Turano, a margine del convegno "Semplificazione e digitalizzazione per trasformare la burocrazia e favorire le imprese” organizzato a Palermo dalla Camera di Commercio Palermo-Enna.

«Il Presidente di Unioncamere Andrea Prete - spiega Turano - ha illustrato i risultati positivi raggiunti da quasi quattromila comuni italiani grazie alla piattaforma Suap delle Camere di Commercio che ogni giorno gestiscono migliaia di procedure di avvio ed esercizio dell’attività di impresa interamente online. Mi è sembrato, dunque, naturale iniziare un percorso che porti a un sistema unico e totalmente digitalizzato, un percorso perfettamente coerente con la nostra attività di semplificazione dei Suap siciliani. Conoscendo l’efficacia delle piattaforme di Unioncamere, ho assunto un impegno pubblico con il presidente Prete e i rappresentati del sistema camerale a organizzare al più presto un incontro con i Suap siciliani».

Pesca, martedì si presenta il Progetto Frozen in via Magliocco - Martedì, primo marzo, sarà presentato il progetto Frozen, finanziato dal Feamp Sicilia 2014/20 (Misura 5.68) e realizzato dall’organizzazione di produttori "Il gambero e la triglia del canale", nel corso di una conferenza stampa che si terrà alle 10 nella sala conferenze della Presidenza della Regione Siciliana di via Magliocco, 46 a Palermo. Il progetto, che nasce dal protocollo d'intesa sottoscritto con l’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia lo scorso dicembre, è finalizzato allo svolgimento di percorsi formativi destinati agli istituti professionali del settore enogastronomia e ospitalità alberghiera.

Interverranno all’incontro Toni Scilla, assessore regionale della Pesca mediterranea, Natale Amoroso, coordinatore progetto Frozen, Luciano Giacalone, presidente de "Il gambero e la triglia del canale", Stefano Suraniti, direttore Ufficio scolastico regionale per la Sicilia, e Alberto Pulizzi, dirigente generale dipartimento della Pesca marittima.

Il progetto Frozen realizzato dall’organizzazione produttori, che associa 86 imprenditori del settore ittico, mira a sensibilizzare sul tema "Valorizzazione del prodotto ittico congelato a bordo" attraverso incontri, workshop e show cooking che si svolgeranno presso dodici istituti scolastici alberghieri della Sicilia.

Blocco trasporti, Scilla: "Mandare al macero merce è duro colpo per aziende agricole" - «Il prolungarsi del blocco degli autotrasportatori sta mettendo a dura prova vari settori produttivi della nostra regione. L’economia agricola, quella legata al commercio di pesce fresco e alla zootecnia, sono al collasso». Ad affermarlo è l’assessore regionale dell'Agricoltura, sviluppo rurale e pesca mediterranea Toni Scilla in risposta allo stato di emergenza che si è determinato nel settore dell’agroalimentare nell’Isola a causa del blocco dei trasporti.

«Mandare al macero tonnellate di merce è uno spreco senza paragoni e un duro colpo per le aziende siciliane. Serve responsabilità! Serve che il governo nazionale intervenga sull’emergenza degli autotrasportatori con celerità e aiuti concreti per scongiurare una crisi già pronta ad allargarsi a macchia d’olio su tanti altri settori della nostra economia, primo fra tutti quello dell’agroalimentare. Il governo regionale farà sicuramente la sua parte», continua Scilla.

«Esprimo solidarietà e vicinanza alla categoria degli autotrasportatori sulla quale grava pesantemente il problema del rincaro del prezzo del carburante - conclude l'assessore - Dobbiamo evitare però che la situazione degeneri arrecando a cascata danni ingenti agli agricoltori, agli allevatori, ai commercianti del settore ittico e agli operatori dell’agroalimentare in genere che vedono oggi i loro prodotti deperire ancor prima di raggiungere i mercati italiani ed esteri».