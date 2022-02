Ritorna la vecchia usanza della "disinfestazione" per chiudere uffici e scuole a Carnevale 

28/02/2022 10:42:00

Con il Covid ce l'eravamo dimenticata. Ed invece, rieccola. Ritorna la cara vecchia usanza, molto diffusa dalle nostre parti, di chiudere scuole e uffici pubblici in provincia di Trapani per effettuare la "disinfestazione" nei giorni di Carnevale (domani è infatti martedì grasso).

Il dilemma è sempre quello: Carnevale non è vacanza, e quindi la disinfestazione è un modo per aggirare il problema. E così oggi e domani scuole chiuse per "disinfestazione" in molti Comuni, uffici pubblici idem. Siccome c'è il Covid, ecco che molti Comuni, nell'annunciare che gli uffici pubblici saranno chiusi, come a Castellammare del Golfo (ma vale per tanti altri ...) ribadiscono che: "Sarà effettuato un intervento di sanificazione e disinfestazione di tutti i locali con conseguente pulizia ed aerazione degli stessi “anche a causa dell’epidemia da Covid-19”. Insomma, aprono le finestre... Senza considerare poi che sulla "sanificazione" per Covid, ormai c'è tutta una letteratura sull'argomento che ha certificato il fatto che serve a poco e niente. Eppure, vi ricordate, ad inizio pandemia si sanificano pure le strade (operazione definita dall'Oms "inutile e dannosa"). Invece bisogna chiedersi come mai negli uffici pubblici si è poco investito sugli impianti di aerazione e purificazione dell'aria.

Qualche scuola ricorre all'assemblea (gli addetti alla disinfestazione erano tutti occupati, si vede ...), altre, invece, restano aperte, con grande scelta di responsabilità, dato che già a causa del Covid molti giorni di scuola sono stati persi e che, per le famiglie, tenere i bambini a casa quando è tutto aperto e si lavora regolarmente, è gravissimo danno.

Ma chi si occupa di ponti e disinfestazioni, magari, non lo sa ...