Trapani, sequestrati cinque telefonini in carcere. Consegnati con un .. drone 

Casa in fiamme a Petrosino, interviene poliziotto di Mazara in licenza

Momenti di paura sabato per un incendio in un'abitazione in zona Biscione a Petrosino. Una donna è stata salvata da un giovane mazarese, agente di polizia locale di Cermenate, in provincia di Como. Pietro Pisciotta, 32 anni, in questi...