Sicilia, con l'auto contro un muro. Muore diciottenne 

28/02/2022 07:27:00

È Carlotta Rosano di 18 anni la vittima del terribile incidente stradale avvenuto ieri mattina alle 7, in via del Fante a Palermo. La ragazza, che frequentava un corso di formazione professionale, si trovava a bordo di una Fiat 600 assieme ad altri tre giovani, una ragazza di 22 anni che era alla guida dell'auto e un'altra ragazza e un ragazzo.

Per Carlotta subito dopo l'impatto con il muro non c'è stato nulla da fare, ed è morta in seguito alle lesioni riportate. Gli altri ragazzi sono stati trasferiti, due in codice rosso, al Villa Sofia. Con il passare delle ore, le condizioni dei tre giovani sono migliorate e non sono più in pericolo di vita.

Sul posto oltre ai soccorritori del 118, i vigili urbani e i vigili del fuoco che hanno estratto i ragazzi dell'auto. Gli agenti della polizia municipale stanno indagando sulle cause dell'incidente. Hanno sentito i giovani per capire cosa abbia fatto perdere il controllo del mezzo alla 22enne. Alla ragazza verrà fatto un test per capire se si trivava alla guida in stato di ebbrezza o se aveva fatto uso di sostanze stupefacenti.