04/03/2022 19:07:00

Dopo il nostro articolo sulla situazione del Porto di Marsala, l'amministrazione comunale invia una nota alla Regione con la quale rinuncia al fondo di rotazione e dunque alla progettazione.

Questa mattina scrivevamo della situazione di stallo e che la Regione non aveva ancora ricevuto nessuna nota da parte del Comune, in cui si ufficializzava la rinuncia ai 664mila euro messi a disposizione dell'Ente per la progettazione di una parte della messa in sicurezza del Porto.

In giornata la nota dell'amministrazione, con quale comunica di rinunciare al contributo al fine di consentire all'assessorato Infrastutture di avviare le procedure per la progettazione dell’intero progetto di Messa in sicurezza del bacino portuale.