8 Marzo a Marsala, si intitola ad Emanuela Loi la strada del commissariato

05/03/2022 10:00:00

In occasione del 30° anniversario delle stragi di Capaci e di via D’Amelio, la Questura di Trapani e l’Amministrazione Comunale di Marsala, hanno deliberato l’intitolazione ad Emanuela Loi, Agente della Polizia di Stato, Medaglia d'oro al Valore Civile, vittima della stage mafiosa di Via D'Amelio, della strada cittadina ove ha sede il Commissariato di P.S. di Marsala.

La cerimonia di intitolazione – cui il Questore di Trapani, Salvatore La Rosa, ha il piacere di invitare tutti - avrà luogo nel pomeriggio (alle ore 17:00) dell’8 marzo, Giornata Internazionale della Donna, data simbolo scelta per rendere esempio della dedizione, del coraggio e dell’accettazione del rischio di un estremo sacrificio, valori, questi, fondanti dell’agire delle donne poliziotto.

Alle ore 21:00 della medesima serata, presso il teatro Impero di Marsala, la Banda Musicale della Polizia di Stato offrirà alla Cittadinanza, in segno di vicinanza alla gente della nostra Istituzione.