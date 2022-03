Ancora un tragico incidente in Sicilia. Muore un 39enne nel palermitano

06/03/2022 14:04:00

Ancora un fine settimana tragico sulle strade siciliane. A Villabate, comune alle porte di Palermo, è morto un uomo di 39 anni, Salvatore Scirè, finito con la sua auto prima su alcune auto parcheggiate e poi contro il muro di un negozio in viale Europa.

I soccorritori del 118 hanno tentato di salvargli la vita, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare, le lesioni dopo l'impatto sono state fatali.

Non si sa molto della dinamica dell'incidente. Sulla strada non ci sono tracce di frenata, si ipotizza un malore o un colpo di sonno. Le indagini in corso sono condotte dalla polizia municipale guidata da Giuseppe Tuzzolino, ma anche dai carabinieri della stazione di Villabate.