Ucraina, c'è la tregua per l'avvio di sei corridoi umanitari

07/03/2022 11:46:00

Mosca dichiara il cessate il fuoco per l'avvio di sei corridoi umanitari in Ucraina. Lo riferisce l'Interfax. "Un cessate il fuoco è stato dichiarato dalle 10 di stamane, ora di Mosca, e sono stati aperti sei corridoi umanitari, di cui uno da Kiev a Gomel (Bielorussia), due da Mariupol a Zaporizhzhya (sud-est Ucraina) e Rostov sul Don (Russia meridionale), uno da Kharkiv a Belgorod (Russia occidentale) e due da Sumy a Belgorod e Poltava (Ucraina centrale)", ha detto il portavoce del ministero della Difesa Igor Konashenkov.

I civili, sottolineano i media internazionali, vengono dunque portati anche in Russia e Bielorussia, "Paese alleato di Mosca" e per questo vengono rifiutati da Kiev. E criticati anche dall'Eliseo chiamato in causa da Mosca nel comunicato del ministero della Difesa che annuncia i corridoi da Kiev, Mariupol, Kharkiv e Sumy su richiesta del presidente francese Emmanuel Macron. L'Eliseo ha infatti precisato questa mattina che - contrariamente a quanto affermato da Mosca - il presidente Emmanuel Macron non ha "mai chiesto l'apertura di corridoi umanitari verso la Russia". Ma nel frattempo secondo l'esercito ucraino, la Russia ha iniziato ad "ammassare le proprie risorse per prendere d'assalto Kiev".

La delegazione intanto russa è partita alla volta della Bielorussia per il terzo round dei colloqui con la controparte ucraina. Lo riporta Interfax. L'incontro è previsto per le 15 ora di Mosca (le 12 in Italia) nella foresta di Belovezhskaya Pushcha, nella regione di Brest in Bielorussia dove si sono svolti anche i primi due negoziati. "I colloqui sono previsti per le 15 ma l'orario potrebbe essere modificato in relazione a possibili problemi logistici della controparte ucraina", ha affermato un analista bielorusso vicino al dossier.

Altra importante novità sul fronte della crisi è la disponibilità della Cina a fare da mediatore tra Mosca e Kiev per riportare la pace. Disponibilità avanzata dal ministro degli Esteri di Pechino Wang Yi che sottolinea anche al contempo come l'amicizia tra Mosca e la Cina sia 'solida come una roccia'.

Nell'attesa, perdono i mercati asiatici ed europei, salgono alle stelle i prezzi di gas, petrolio e materie prime, il rublo si indebolisce rispetto alle altre valute straniere.

Intanto le forze russe hanno intensificato nella notte gli attacchi su varie città."Catastrofica", secondo il consigliere della presidenza ucraina, Oleksiy Arestovich, la situazione alla periferia di Kiev. Lì e in altre città, tra cui Mariupol, decine di migliaia di persone attendono di poter evacuare.