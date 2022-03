Aggiornamenti sul Covid in provincia di Trapani: più di mille nuovi contagi in un giorno, tre vittime

08/03/2022 16:31:00

Sono 8077 gli attuali positivi al Covid in provincia di Trapani. Da ieri ad oggi sono aumentati di 1050 unità. E ci sono anche tre morti. Segno che la curva del contagio da noi non diminuisce in fretta come si sperava, anche se va detto che, ormai, tutto il sistema di tracciamento funziona un po' alla "garibaldina", ed è una fotografia un po' distorta, e forse, neanche utile, dato che, grazie ai vaccini, il contagio è molto diffuso ma molto attenuato.

Va anche detto che tra i nuovi casi, 550 hanno sintomi e 509 sono asintomatici.

Ci 1666 nuovi negativizzati.

Dall’inizio della pandemia, si calcola un totale aggiornato di 56.620 guariti e di 584 deceduti.

Non c'è nessuno in terapia intensiva al Paolo Borsellino di Marsala, 8 sono in terapia semi-intensiva (ieri erano 7), 42 in degenza ordinaria (ieri 47), 11 in Rsa Covid hotel (ieri 13). Ecco i contagi città per città, in ordine di grande, e tra parentesi c'è il dato di ieri.

1.504 a Marsala (1.752), 1.171 a Mazara del Vallo (1.208), 845 a Trapani (1.038), 832 a Castelvetrano (827), 787 ad Alcamo (810), 325 ad Erice (397), 325 a Partanna (314), 321 a Campobello di Mazara (304), 266 a Castellammare del Golfo (309), 248 a Petrosino (253), 203 a Santa Ninfa (175), 193 a Salemi (166), 193 a Calatafimi Segesta (189), 163 a Valderice (168), 150 a Pantelleria (185), 108 a Paceco (137), 102 a Gibellina (85), 92 a Custonaci (102), 81 a Salaparuta (80), 63 a San Vito Lo Capo (68), 38 a Buseto Palizzolo (53), 30 a Vita (29), 19 a Favignana (17), 18 a Poggioreale (21), 0 a Misiliscemi (0).