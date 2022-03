Il Covid rialza la testa in Sicilia. Siamo primi per nuovi contagi

Aggiornamenti sul Covid in provincia di Trapani: più di mille nuovi contagi in un giorno, tre vittime

Sono 8077 gli attuali positivi al Covid in provincia di Trapani. Da ieri ad oggi sono aumentati di 1050 unità. E ci sono anche tre morti. Segno che la curva del contagio da noi non diminuisce in fretta come si sperava, anche se va detto che,...