Si inaugura a Custonaci il Centro di aggregazione giovanile

08/03/2022 15:00:00

È prevista per oggi, 8 marzo alle 16.00, l’inaugurazione del Centro di Aggregazione Giovanile di Custonaci nell’ambito del progetto “CAG piccoli educatori crescono”, che ha l’obiettivo di offrire spazi di aggregazione ed opportunità educative e formative a bambini e ragazzi di età compresa tra i 6 e i 18 anni, per garantire il benessere psico-sociale ed evitare fenomeni di disagio giovanile e dispersione scolastica.

Il servizio è avviato dal Consorzio Solidalia in collaborazione con il Comune di Custonaci e l'Istituto Comprensivo “Lombardo Radice - E. Fermi” e rientra nell’ambito dell’azione 11 dell’implementazione del Piano di Zona 2013-2015, che prevede l’apertura di 13 Centri di aggregazione in tutta l’area provinciale.

Fra gli obiettivi quello di offrire ai giovani occasioni e spazi di interrelazione tra pari. Si prevede la realizzazione di diverse attività come il sostegno scolastico, sport, laboratori socializzanti e ludico ricreativi, teatrali, musicali di cittadinanza attiva e protagonismo giovanile, promuovendo anche iniziative di animazione territoriale e di inclusione sociale.

"Condividiamo e sosteniamo - dice il sindaco Giuseppe Morfino - l'apertura del Centro di aggregazione giovanile nella più estesa convinzione che per i bambini, per giovani e per le loro famiglie vadano elaborate politiche mirate ad arginarne situazioni di difficoltà. Nell'ottica di offrire ai giovani quante più opportunità possibili, finalizzate alla loro crescita sociale e culturale, abbiamo, con molto piacere, messo a disposizione del Consorzio Solidalia i locali dell'Istituto scolastico affinché questo progetto, di grande rilevanza sociale, possa avere nella scuola un importante punto di riferimento".

Saranno presenti all’inaugurazione il sindaco di Custonaci Giuseppe Morfino, l’Assessore politiche Sociali Vanessa Campo, l'assessore alla Pubblica Istruzione Annalisa Reina, l’Assistente sociale Vitalba Simone, l’educatrice Rosalia Morello e Alice Castelli, Coordinatrice di progetto per il Consorzio Solidalia.

Il CAG sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle 15.30 alle 18.30 presso i locali dell'Istituto Comprensivo “Lombardo Radice - E. Fermi”, plesso Radice 1 - via Roma.