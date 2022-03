 Erice. Una nuova sede a San Cusumano per l’ambulatorio veterinario comunale

10/03/2022 20:15:00

L’ambulatorio veterinario comunale a servizio degli animali randagi del territorio ericino ha una nuova sede. I nuovi locali, di proprietà comunale, si trovano in zona San Cusumano.

«Finalmente è stata individuata una sede definitiva – commenta l’assessore al randagismo, Paolo Genco -. L’ambulatorio veterinario di Erice, che ricordo è stato il primo del comprensorio trapanese, precedentemente è stato ospitato presso i locali di Rigaletta e nel demanio forestale di Martogna. All’interno dei nuovi locali sarà possibile dare un primo soccorso agli animali randagi feriti che lì troveranno ricovero provvisoriamente, in attesa di un’adozione o della reimmissione nel territorio.

La sede, in cui saranno anche realizzati 3 box per la cura dei gatti, è gestita dall’associazione Lega Nazionale per la Difesa del Cane. Le sterilizzazioni saranno invece curate dall’Asp Servizio Veterinario di Trapani. Colgo l’occasione per sottolineare la diminuzione degli animali randagi vaganti nel territorio comunale. Ringrazio infine i dipendenti dell’ufficio randagismo del 5° Settore del Comune per aver collaborato affinché si potesse individuare una nuova sede, i volontari dell’Associazione Nazionale per la difesa del Cane ed il servizio veterinario dell’Asp di Trapani per la collaborazione».