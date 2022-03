Ucraina: oltre 1200 cadaveri a Mariupol. Si cercano centri di accoglienza, folle corsa dei prezzi 

11/03/2022 06:00:00

Ancora bombe su Mariupol dopo l'attacco all'ospedale pediatrico. Sono stati trovati oltre 1200 cadaveri. Dopo l'allerta sul possibile impiego di armi chimiche da parte dell'esercito di Mosca, è ancora alto l'allarme sulle centrali nucleari, con l'azienda di Stato ucraina che ha smentito il ripristino dell'alimentazione elettrica a Chernobyl. L'Ucraina ha anche annunciato che un istituto di ricerca nucleare è stato colpito a Kharkiv, per il ministero dell'Interno "alcune apparecchiature potrebbero rilasciare radiazioni se venissero danneggiate". L'Aiea preannuncia "ispezioni fisiche nelle centrali nucleari".

Nella giornata di giovedi si è concluso senza alcun progresso il colloquio in Turchia tra i due ministri degli Esteri russo e ucraino Serghei Lavrov e Dmytro Kuleba. Dopo il bombardamento che ha colpito un ospedale pediatrico a Mariupol diversi quartieri sono in mano ai russi, che ammettono l'uso di armi termobariche. Putin assicura: "Manterremo gli impegni sull'export di petrolio e gas" anche se accusa l'Occidente di avere scatenato "una guerra economica"

CENTRI D'ACCOGLIENZA. Si comunica che è indetta una manifestazione di interesse per l’individuazione di operatori economici per l’affidamento dei servizi di gestione di centri di accoglienza di cui all’art. 11 del D.Lgs. n.142/2015 e al relativo schema di capitolato di appalto approvato con D.M. del 29 gennaio 2021, costituiti da centri collettivi con capienza fino a 50 posti, situati nel territorio della provincia di Trapani, in favore di cittadini ucraini. La manifestazione di interesse, sottoscritta dal legale rappresentante, dovrà pervenire alla Prefettura di Trapani, entro e non oltre le ore 12:00 del 16 marzo 2022, esclusivamente a mezzo PEC al seguente indirizzo: protocollo.preftp@pec.interno.it La relativa documentazione può essere consultata sul sito istituzionale della Prefettura di Trapani : www.prefettura.it/trapani

PREZZI. Questo aumento smisurato dei costi, luce e gas, gasolio, benzina, generi di prima necessità, rischia di causare nel nostro territorio una vera e propria bomba sociale, se già le famiglie, i lavoratori, i pensionati, con reddito medio riuscivano prima a malapena a finire il mese , figuriamoci ora con questi aumenti. Bisogna intervenire subito”. Cosi lancia un grido di allarme, il segretario generale Cisl Palermo Trapani Leonardo La Piana. “Si attivino prima di tutto i controlli per scongiurare possibili speculazioni a danno delle famiglie. A rischio c’è la tenuta sociale dei nostri territori di Palermo e Trapani, anche perché, siamo solo all’inizio delle conseguenze del conflitto in Ucraina, delle sanzioni alla Russia e gli influssi indiretti sulle produzioni di altri Paesi dell’Unione Europea. Il grano comincerà a scarseggiare e questo inciderà anche sui beni di primissima necessità. Temiamo che i prezzi salgano ulteriormente, è necessario dunque che il governo nazionale affronti subito la questione con provvedimenti seri e che si pensi ad aiuti speciali a tante famiglie che vivono di stipendi e pensioni bassissime e che così facendo saranno ridotte alla povertà” conclude La Piana.

TRAPANI. Oggi alle 19:30 in Piazza Vittorio Emanuele a Trapani si terrà l'iniziativa “M'illumino di meno” 2022 - Giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili. L'evento, organizzato dalla rete “Trapani per l'ambiente” e sostenuto dall'amministrazione comunale di Trapani, sarà dedicato alla comunità ucraina duramente colpita dall'invasione russa, la quale parteciperà intervenendo nell'arco della serata. A Trapani, verranno spente le luci di Piazza Vittorio Emanuele e ci si disporrà intorno alla bandiera azzurra e gialla dell'ucraina, già disegnata a terra nei giorni scorsi, con un lumino/candela in mano (di cui bisognerà dotarsi autonomamente), quale luce di speranza e pace. La comunità trapanese, che ha donato viveri, vestiti, medicinali ed ogni bene di prima necessità in favore degli amici ucraini è dunque invitata a partecipare numerosa, con la possibilità di intervenire al momento di riflessione che si svolgerà nella stessa piazza.



“Aderiamo convintamente all'iniziativa per numerose ragioni: innanzitutto, per sottolineare come sia imprescindibile uno stile di vita sostenibile ed un risparmio energetico crescente, anche alla luce dei recenti rincari e delle criticità derivanti dall'invasione russa, e per ribadire il nostro supporto incondizionato alla popolazione ucraina gravemente provata ormai da settimane - dichiara il Sindaco Tranchida -. Invito dunque i trapanesi e non solo a partecipare attivamente, intervenendo al momento di riflessione e portando da casa una candela/lumino di speranza da accendere intorno alla bandiera affinché la pace torni al più presto”.