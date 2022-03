Marsala Futsal a valanga sullo Sporting Alcamo, finisce 6 a 1, terza vittoria consecutiva

13/03/2022 18:43:00

Arriva contro lo Sporting Alcamo la terza vittoria consecutiva per il Marsala Futsal, tre punti che muovono la classifica che valgono l’aggamcio del Tiki Taka, a quota 27, in quarta posizione e sabato prossimo lo scontro diretto sul campo del Palermo Futsal 89ers, attualemente terzo in classifica.



Sceso in campo per il saluto iniziale sfoggiando una maglia con scritto STOP WAR sui colori giallo e blu della bandiera ucraina, Il Marsala quasi ad organico completo, non lascia scampo ad un volenteroso Sporting Alcamo che ha tratti, ha anche cercato di impensierire la retroguardia lilibetana. Ha prevalso,però, la determinazione e un gioco più fluido dei padroni di casa per il concretizzarsi di questo punteggio.



Il Marsala schioda lo 0 a 0 al nono minuto grazie a un piattone di Patti che ben imbeccato da Costigliola, trafigge Coppola. Allo scadere il raddoppio marsalese porta la firma di Gabriele Pellegrino che dalla propria metà campo si inventa una traiettoria che beffa il portiere alcamese. Nel recupero arriva la rete degli ospiti Adamo che da calcio di punizione realizza il goal del 2 a 1 con il quale si è chiuso il parziale.

L'avvio di ripresa è tutta di marca lilibetana con occasioni create in rapida successione ma il 3 a 1 arriva al 40esimo con Pizzo che trasforma un calcio di rigore, concessoper atterramento ai danni di Foderà. Al 42esimo ancora Pizzo fa il 4 a 1, al culmine di una sgroppata sulla sinistra, con il pallone piazzato al palo più lontano. Il Marsala dilaga e diventa assoluto padrone del campo e Foderà al quarto d'ora, con freddezza, salta l'intervento del portiere e va a realizzare il goal del 5 a 1. A tre minuti dal termine il 6 a 1 porta la firma di Li Causi che su punizione. Un paio di interventi anche per il portiere Buffa chiudono agli ospiti la possibilità di ridurre il gap.

Soddisfatto per la vittoria e per la prestazione a fine partita il tecnico Anteri. “l’organico a completo non fa che accrescere la qualità e l’impegno di tutti – afferma Anteri – ci impegneremo al massimo per raggiungere i play off.”





Il tabellino della gara



Marsala Futsal: Buffa, Costigliola, Patti, Kaio, Perrella, Pellegrino Giulio, Pellegrino Gabriele, Pizzo, Cornell, Emiliano, Foderà, Li Causi. Allenatore Marco Anteri;





Sporting Alcamo: Coppola, Castrogiovanni, Adamo, Crimi, Rocca, Monteleone, Di Gaetano, Parrino, Pirrone, Ruisi, Butera, Accardi. Allenatore Antonio Emmolo;



Arbitri: Fabio di Caltanissetta e Suriano di Palermo;

Marcatori: 9' Patti (M), 30' Pellegrino Gabriele (M), 30' +2 Adamo (S), 40' su rig. e 42' Pizzo (M), 44' Foderà, 57' Li Causi (M);

Ammoniti: 19' Foderà (M), 35' Monteleone (S); 44' Pizzo (M), 55' Cornell (M);

Spettatori: 300 circa

Giovanni Ingoglia