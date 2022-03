Trapani nella morsa del maltempo, crolla lampione in via San Francesco d'Assisi

13/03/2022 12:23:00

Paura, nella notte, in via San Francesco d'Assisi, nella zona del centro storico di Trapani. Le violente raffiche di vento, che flagellano il capoluogo e il suo hinterland, hanno fatto crollare un lampione della pubblica illuminazione. Per fortuna al momento del crollo la strada era deserta. E' stato, però, necessario l'intervento dei vigili del fuoco perchè i fili rimasti scoperti mettevano in pericolo l'incolumità dei passanti. I pompieri hanno eliminato la situazione di pericolo. Presenti in via San Francesco d'Assisi anche i vigili urbani che hanno raccolto l'allarme lanciato dai residenti: “I lampioni sono fatiscenti e c'è il pericolo di nuovi crolli”.