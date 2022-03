Covid. Oggi in Sicilia altri 4.803 nuovi casi. Da domani in zona bianca

13/03/2022 18:12:00

Nell'ultimo giorno di zona gialla sono 4.803 i nuovi casi di Covid19 registrati a fronte di 29.792 tamponi processati in Sicilia.

Ieri i nuovi positivi erano 5.335.

Il tasso di positività scende al 16% ieri era al 17,2%.

L'isola è al terzo posto per contagi. Gli attuali positivi sono 228.192 con un incremento di 3.870 casi. I guariti sono 2.118 mentre le vittime sono 9 portano il totale dei decessi a 9.737.



Sul fronte ospedaliero sono 895 ricoverati con un caso in meno rispetto a ieri, in terapia intensiva sono 66, due casi in meno rispetto a ieri.

Questi i dati del contagio nelle singole province: Palermo con 1.581 casi, Catania 671, Messina 1.321, Siracusa 374, Trapani 565, Ragusa 542, Caltanissetta 265, Agrigento 605, Enna 73.

Domani, lunedì 14, l'isola torna finalmente in zona bianca, grazie all'occupazione dei posti letto covid, soprattutto in terapia intensiva, che scesa sotto la soglia di allerta. Continuano ad essere elevati, però, i nuovi positivi che si registrano quotidianamente.