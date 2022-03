13/03/2022 02:30:00

Sventurata la terra che ha bisogno di eroi.

L'idea è tratta dall'opera teatrale Vita di Galileo del drammaturgo Bertolt Brecht ed è pronunciata dallo stesso scienziato,dopo l'abiura delle sue tesi astronomiche per sfuggire alla condanna della santa Inquisizione. In questi giorni drammatici per l'Ucraina invasa dalla Russia abbiamo avuto modo di conoscere meglio il presidente della nazione Zelenski. Ha un background di attore comico,regista e sceneggiatore. Ha partecipato come concorrente alla versione locale di "ballando con le stelle".

Ma si è fatto vedere al grande pubblico quando è stato il prim'attore di una serie TV "servo del popolo" nella veste di un professore che stanco della corruzione della classe politica la denuncia in un video che diventerà virale e sarà la piattaforma di lancio per diventare il presidente. La popolarità del programma televisivo ha dato l'idea a Zelensky di fondare un partito omonimo della serie e candidarsi alle elezioni presidenziali del 2019. Eletto con 3 voti su 4,i punti cardine del suo programma erano:adesione all'Ue e alla Nato- non gradita a Putin- ma se confermate dai referendum, lotta alla corruzione e una legge che limiti il potere degli oligarchi. In queste ore si trova a fronteggiare l'armata rossa. Nel dramma del momento ha bacchettato gli Usa che gli hanno proposto un'evacuazione rispondendo che non ha bisogno di un passaggio ma d'aiuto I video per incitare alla resistenza il popolo con lui in testa,manifestando un sentimento condiviso con la sua gente.Alla luce degli avvenimenti, Zelensky ha il coraggio di Riccardo cuor di leone.

Ad avviso dello scrivente valorosi sono i giornalisti che ci stanno raccontando la storia, con una menzione particolare per i freelance perché non hanno una struttura alle spalle che li sostiene,ma soprattutto perché se narrano fatti non graditi a Mosca rischiano il carcere,solo per esercitare il loro lavoro. Il conflitto ha messo in second'ordine nell'agenda della cronaca il Coronavirus che è bene rammentare non è sconfitto, ma abbiamo un'arma rivelatasi efficace, il vaccino. Fin da subito il belpaese ha individuato nel personale sanitario i prodi del nuovo millennio. E lo sono stati allorquando hanno assistito i malati da Covid-19 senza Dispositivi di Protezione Individuale. Tutt'ora quando sono sottoposti a turni massacranti,causa depauperamento della Sanità. Eppure paradossalmente nel 2021 -fonte CRI- sono aumentate le aggressione a loro danno.Ma gli italiani hanno la memoria corta. Il bavarese ha tutt'oggi ragione "sventurata la terra che bisogno d'eroi". Quando ci vorrebbero responsabilità, dovere e normalità.



Vittorio Alfieri