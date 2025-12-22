Due pesi, due misure: gli sgomberi ideologici e l’illegalità a geometria variabile

22/12/2025 17:14:00

Il doppiopesismo della destra-destra-centro al governo. Dopo lo sgombero del centro sociale Leoncavallo, è avvenuto quello di Askatasuna di Torino. Per protesta alla decisione, sabato 19 dicembre è stata organizzata una manifestazione da esponenti e sostenitori della struttura. La Questura ha riferito che i partecipanti sono stati tremila; una frangia si è staccata dal corteo cercando di forzare il posto di blocco messo a protezione dell’edificio.

Le immagini raccontano che saranno stati al massimo un’ottantina i delinquenti che hanno cercato di forzare il posto di blocco, vale a dire il 2,6%, pochini per affermare che il centro sociale sia sovversivo, e si deve tenere in considerazione che c’è stata una partecipazione di organizzazioni anche non torinesi. Gli identificati sono stati in 30 e devono pagare senza se e senza ma le loro azioni.

Un centro sociale è composto da vari gruppi che si occupano di cultura e del sociale, ma esistono anche gli antagonisti e gli anarchici. È indubitabile che alcuni elementi agiscano illegalmente e che, nelle manifestazioni, si facciano scudo dei dimostranti pacifici, presenti anche con le famiglie, per aggredire le forze dell’ordine. La maggioranza è di sinistra: gli ultimi dati del Viminale riportano che i centri sociali sono 165, di cui 87 in posizione di legalità e 78 occupati abusivamente.

Ma il fenomeno riguarda anche la destra, e CasaPound, oltre alla famigerata sede di Roma, è presente anche a Latina, Guidonia e Catania. Poi ci sono Casa MontAg, Area 19 e Foro 753. I reati vanno perseguiti, ma gli sgomberi tout court hanno il sapore ideologico.

L’identica veemenza sarebbe gradita anche per ridurre il potere delle quattro criminalità organizzate, scoprire gli evasori fiscali dei 100 miliardi di euro annui, non innalzare il limite all’uso del contante a 5.000 euro, non praticare la pace fiscale, la rottamazione delle cartelle esattoriali e i condoni edilizi.

E sempre a proposito di “due pesi e due misure”, la magistratura è corretta quando assolve Salvini, politicizzata quando lo rinvia a giudizio oppure quando indaga gli esponenti della maggioranza. La lotta all’illegalità va perseguita sempre, comunque e contro tutti.

Vittorio Alfieri



