Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Scandalo referti
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Rubriche

» L'Alfiere
08/02/2026 12:00:00

Referendum separazione delle carriere dei magistrati: la Cassazione riformula il quesito

https://www.tp24.it/immagini_articoli/07-02-2026/referendum-separazione-delle-carriere-dei-magistrati-la-cassazione-riformula-il-quesito-450.png

L’Ufficio Centrale per il Referendum presso la Corte di Cassazione ha riformulato il quesito referendario sulla separazione delle carriere dei magistrati, richiesto da oltre 500.000 cittadini.

 

Il nuovo testo del quesito recita: "Approvate il testo della legge di revisione degli articoli 87, comma 10; 102, comma 1; 104; 105; 106, comma 3; 107, comma 1; e 110 della Costituzione, approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 2025 con il titolo 'Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare'?"

 

Di seguito, i principali contenuti della legge costituzionale n. 253 del 30 ottobre 2025:

  • Art. 87, c.10: il Presidente della Repubblica presiede il Consiglio superiore della magistratura giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente.
  • Art. 102, c.1: la funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari, regolati dalle norme sull’ordinamento giudiziario, che disciplinano anche le distinte carriere dei magistrati giudicanti e requirenti.
  • Art. 104 (integralmente sostituito): la magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente, composto dai magistrati della carriera giudicante e della carriera requirente. I Consigli superiori della magistratura sono presieduti dal Presidente della Repubblica e includono membri designati a sorte da elenchi compilati dal Parlamento. Ogni Consiglio elegge un vicepresidente tra i membri sorteggiati.
  • Art. 105 (integralmente sostituito): ciascun Consiglio superiore della magistratura gestisce assunzioni, trasferimenti e valutazioni dei magistrati. La giurisdizione disciplinare spetta all’Alta Corte disciplinare, composta da giudici nominati dal Presidente della Repubblica, estratti a sorte dal Parlamento e magistrati sorteggiati dalle rispettive carriere. La Corte elegge il proprio presidente e ha durata quadriennale; le sentenze possono essere impugnate solo davanti alla stessa Alta Corte, escludendo i giudici che hanno partecipato alla decisione contestata.
  • Art. 106, c.3: su designazione del CSM giudicante possono essere chiamati a ricoprire ruoli di consiglieri di cassazione professori universitari, magistrati requirenti con almeno 15 anni di servizio e avvocati iscritti negli albi speciali.
  • Art. 110, c.1: al Ministro della Giustizia spettano l’organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia, nel rispetto delle competenze dei Consigli superiori della magistratura.

 

Il cuore della riforma riguarda l’articolo 87, comma 10, che separa le due carriere in magistrati requirenti e giudicanti, e l’articolo 105, che istituisce l’Alta Corte disciplinare. La legge mantiene il ruolo della classe politica nella nomina dei membri laici dei Consigli, raddoppiandoli in due CSM.

Il nuovo quesito, più chiaro rispetto alla versione originale, richiede comunque una conoscenza approfondita della materia per una scelta consapevole, considerando i pesi e contrappesi della democrazia.

 

Vittorio Alfieri



L'Alfiere | 2026-02-04 13:00:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/04-02-2026/askatasuna-a-torino-la-protesta-tradita-dai-violenti-250.jpg

Askatasuna, a Torino la protesta tradita dai violenti

Nei giorni scorsi, a Torino, si è svolta una manifestazione a sostegno del centro sociale Askatasuna, in seguito allo sgombero subito dalla struttura. Il corteo, iniziato alle 14.30, ha visto la partecipazione di circa 25 mila persone secondo...







Native | 07/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-02-2026/1770287213-0-elezioni-comunali-2026-perche-la-radio-batte-i-social.jpg

Elezioni comunali 2026: perché la radio batte i social 

Native | 04/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-02-2026/1770130762-0-quando-san-valentino-cade-nel-pieno-di-carnevale-la-doppia-festa-alla-pasticceria-savoia.jpg

Quando San Valentino cade nel pieno di Carnevale: la doppia festa alla...

Native | 03/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/04-02-2026/1770191795-0-leonardo-falco-confermato-segretario-uila-trapani-all-8-congresso-di-categoria.jpg

Leonardo Falco confermato segretario Uila Trapani all’8°...