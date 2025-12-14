Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Rubriche

» L'Alfiere
14/12/2025 06:00:00

Marsala, la politica allo sbando: alleanze incoerenti e trasformismi senza pudore

https://www.tp24.it/immagini_articoli/13-12-2025/marsala-la-politica-allo-sbando-alleanze-incoerenti-e-trasformismi-senza-pudore-450.jpg

Lo stato della politica a Marsala è imbarazzante e riguarda sia il centrodestra che il centrosinistra. Il center-left ha trovato la quadra su Andreana Patti, che da sempre ha rivendicato di essere un tecnico civico e trasversale, confermato dal dialogo con ProgettiAmo Marsala, organizzazione vicinissima a Fratelli d’Italia, e dall’alleanza con il neonato Partito Liberaldemocratico (PLD), che detesta la sinistra e il Movimento 5 Stelle, e il cui fondatore, Marattin, si è dissociato prima dal PD e poi da Italia Viva.

Infine è riuscita nel capolavoro di unire la segretaria del PD comunale, Licari, e il vice referente pentastellato lilibetano, ex consigliere comunale Aldo Rodriguez, acerrimi nemici nella passata consiliatura.

 

Il Movimento 5 Stelle è stato tenero nella disamina delle passate elezioni, nelle quali era candidato sia a sindaco che a consigliere, definendosi il primo dei non eletti a primo cittadino con il 6,74% e 2.783 voti, comunque a diecimila dal secondo, che non andò neanche al ballottaggio. Idem a Sala delle Lapidi, ricordandogli che il primo dei non eletti per il Consiglio comunale fu Calogero Ferreri del PD, con appena 464 consensi, superiori ai suoi 174. Della serie: il politichese è servito.

Nei conservatori siamo al surreale: non riuscendo a esprimere un candidato organico ai partiti, si affida a Nicola Fici, ex PD e Cento Passi per la Sicilia, che comunque fa storcere il naso a componenti di Fratelli d’Italia. Al punto che Michele Gandolfo, ex assessore della giunta Grillo, ora in Grande Sicilia di Raffaele Lombardo, già condannato – ma prescritto – per finanziamento illecito ai partiti, ha intimato un ultimatum a Fici, che deve sciogliere la riserva entro pochissimo tempo; in caso contrario convergerà sulla Patti.

 

Dei sette consiglieri comunali Coppola, Rodriguez, Eleonora Milazzo, Giacalone, Carnese, Accardi e Genna che gli hanno concesso l’endorsement, non è dato sapere.

Certo, il capolavoro trasformistico da Cento Passi, ispirato a Peppino Impastato – omicidio passato in secondo ordine perché avvenuto nello stesso giorno di quello di Aldo Moro, il 9 maggio 1978 – alla nuova DC Sicilia di Totò Cuffaro, in nome del civismo, ha pochissimi eguali.

 

Siccome non basta mai, l’assessore Gaspare Di Girolamo ha rivelato che il sindaco uscente, ricandidato, è pronto a dialogare con Fici per trovare una sintesi e un’unità di intenti in vista delle prossime amministrative.

 

Ma tutto ciò non è dignitoso per la politica, perché esiste una maggioranza silenziosa, della quale fanno parte gli astenuti, che deve fare rumore, che non si arrende all’idea che la politica “è sangue e merda”, che “le ingiustizie fanno parte del grande capitolo dei rischi prevedibili e calcolabili”.

 

Vittorio Alfieri









Native | 12/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/09-12-2025/1765279946-0-marsala-completati-i-lavori-di-adeguamento-della-palestra-del-plesso-pascoli.jpg

Marsala, completati i lavori di adeguamento della palestra del plesso...

Native | 12/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-12-2025/1765364859-0-marsala-il-cine-teatro-don-bosco-accende-il-natale-tra-avatar-3-e-grandi-concerti.jpg

Marsala, il Cine Teatro Don Bosco accende il Natale tra Avatar 3 e grandi...

Native | 11/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/11-12-2025/1765441597-0-morgan-school-il-19-dicembre-il-christmas-party-nelle-sedi-di-marsala-e-mazara.png

Morgan School, il 19 dicembre il Christmas Party nelle sedi di Marsala e...