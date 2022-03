14/03/2022 12:16:00

Tragedia a Favignana: un bimbo di due anni è morto dopo essere stato investito dal nonno. La tragedia è avvenuta nel cortile di casa.

L'uomo, 75 anni, stava facendo manovra per posteggiare. E, in retromarcia, non si è accorto della presenza del nipote di due anni e lo ha investito.

Il bambino è stato subito soccorso e condotto dai familiari presso la guardia medica di Favignana, dove è morto per le gravissime ferite riportate. Le dinamiche dell'incidente sono state al vaglio della Procura di Trapani, che ha già chiuso il caso, restituendo il corpo ai familiari.