Covid, da oggi la Sicilia è in zona bianca. Ecco cosa cambia

14/03/2022 07:00:00

Per quel che conta, la Sicilia da oggi è in zona bianca. Non cambia praticamente nulla, anche perchè dal primo aprile decade la classificazione a colori delle regioni.

In zona bianca c'è libertà di spostamento e se provvisti di Green pass rafforzato (quello che si ottiene previa vaccinazione o dopo la guarigione) non si hanno grandi limiti. Si può infatti accedere dappertutto. Le Rsa sono gli unici posti dove non basta avere due dosi o essere guariti: si può accedere accedere con terza dose oppure con due dosi più un tampone negativo.



Il sistema dei colori non comporta più molte diversificazioni di regole. È ormai diventato 'solo' un modo per capire come va l'occupazione ospedaliera e comunque decaderà a partire dall'1 aprile, ma rimarrà la zona rossa.

Sono 4.803 i nuovi casi di Covid19 registrati a fronte di 29.792 tamponi processati in Sicilia.



Ieri i nuovi positivi erano 5.335.

Il tasso di positività scende al 16% ieri era al 17,2%.

L'isola è al terzo posto per contagi. Gli attuali positivi sono 228.192 con un incremento di 3.870 casi. I guariti sono 2.118 mentre le vittime sono 9 portano il totale dei decessi a 9.737.

Sul fronte ospedaliero sono 895 ricoverati con un caso in meno rispetto a ieri, in terapia intensiva sono 66, due casi in meno rispetto a ieri.

Questi i dati del contagio nelle singole province: Palermo con 1.581 casi, Catania 671, Messina 1.321, Siracusa 374, Trapani 565, Ragusa 542, Caltanissetta 265, Agrigento 605, Enna 73.

Sono 48.886 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute in Italia.

Ieri erano stati 53.825.

Le vittime sono invece 86 (ieri erano state 133). Sono 330.028 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 417.777. Il tasso di positività è al 14,8%%, in aumento rispetto al 12,9% di ieri.

Sono invece 516 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 3 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 41. I ricoverati nei reparti ordinari sono 8.240, ovvero 6 in più rispetto a ieri.

Tornano vicino a quota un milione (999.504) le persone attualmente positive al Covid, con un aumento di 13.882 nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. In totale sono 13.373.207 gli italiani contagiati dall'inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 156.868. I dimessi e i guariti sono 12.216.835, con un incremento di 36.111 rispetto a ieri.