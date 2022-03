Atletica: Ottimi risultati per la Polisportiva Marsala Doc ad Agrigento

15/03/2022 07:00:00

Le 28 magliette azzurre della Polisportiva Marsala Doc hanno contribuito a far da contraltare al cielo plumbeo sotto il quale si è svolta l’ultima edizione di una tra le “classicissime” dell’atletica leggera siciliana: la Maratonina di Agrigento, che ancora una volta ha attirato un migliaio di concorrenti di tutte le età che si sono dati “battaglia” su un percorso che, come da tradizione, si è snodato tra il lungomare di San Leone, la sfiancante salita verso il Tempio della Concordia, il “pavè” della Via Sacra e il ritorno in picchiata verso l’agognato traguardo. Una fatica che tutti hanno affrontato con grande determinazione e passione. E forse anche per questo Giove Pluvio ha deciso di concedere loro una tregua. Tra gli atleti della Polisportiva Marsala Doc, il primo a tagliare il traguardo sul lungomare di San Leone è stato il 27enne Michele Galfano che, nonostante reduce da un infortunio abbastanza serio, è riuscito comunque a centrare un crono di tutto rispetto (1 ora, 30 minuti e 28 secondi), soprattutto considerando i diversi chilometri di salita. Alla fine, per altro, il giovane alfiere della società sportiva marsalese, che ha grandi margini di miglioramento, è stato anche premiato per il podio conquistato nella sua categoria d’età nella scorsa stagione agonistica. Subito dopo Galfano, hanno tagliato il traguardo anche Thierry Maximilien Morgana (1:30:47), Fabio Sammartano (1:30:57), Silvio Giardina (1:33:08), Damiano Ardagna (1:37:50), Giuseppe Beltrano (1:39:35), Enzo Lombardo (1:40:08), Antonio Pizzo (1:41:04), Ignazio Cammarata (1:41:30). E poi ancora Pietro Sciacca, Edoardo Di Sarno, Gianpaolo Graffeo, Giuseppe Cerame, Matilde Rallo (6° nella SF50), Dario Stracquadanio, Massimo Pipitone, Giuseppe Mezzapelle, Agostino Impiccichè, Mimmo Ottoveggio, Antonio Vatore, Antonino Alagna, Santino Nizza, Corrado Galeota, Vincenzo Contrino, Giuseppe Pipitone, Massimo Di Milia e Giuseppe Genna. Al loro esordio in maglia azzurra i neo iscritti Stracquadanio e Di Milia. Da evidenziare, infine, l’ammirevole forza di volontà del presidente Filippo Struppa che, nonostante i suoi problemi fisici, ha voluto ugualmente indossare pantaloncini e maglietta e correre una buona parte della gara.