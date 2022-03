Calcio: Aggressione Crivello, respinto il ricorso dello Sciacca,  al Mazara solo una multa

16/03/2022 06:53:00

È stata regolarmente omologata la vittoria del Mazara Calcio sullo Sciacca per 2-1 relativa alla 20° giornata del Campionato di Eccellenza Sicilia girone A giocata a Mazara del Vallo il 27 Marzo scorso. Il Giudice Sportivo ha ritenuto che l'accaduto non ha influito sullo svolgimento della gara, con particolare riferimento al fatto che non si applica la sanzione della perdita della gara se si verificano fatti o situazioni imputabili ad accompagnatori ammessi nel recinto di gioco o sostenitori della società che abbiano comportato unicamente alterazioni al potenziale atletico di una o di entrambe le società, quindi con riferimento a calciatori e non ad altri tesserati.

In buona sostanza, l'aggressione a Mr. Crivello viene considerata come fatto interno alla società Sciacca Calcio ed alla stessa il Giudice Sportivo addebita il costo per l'l’accesso alla giustizia sportiva, da atto del conseguimento del risultato sul campo, ma condanna a 500 euro di multa la società canarina per il mancato rispetto delle norme in materia di ordine e sicurezza per fatti accaduti prima dello svolgimento della gara all'interno del proprio impianto sportivo.