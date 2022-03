Trapani, i lavori infiniti di via Fardella. Il sindaco Tranchida nel "mirino" di Striscia la notizia

16/03/2022 13:08:00

Il sindaco di Trapani ancora una volta nel “mirino” di Striscia la notizia. Era già accaduto quando Giacomo Tranchida era il primo cittadino di Erice e rimase impantanato nella realizzazione di un'opera faraonica rimasta, però. incompiuta: la pista ciclabile. Ora il seguito.

Ad attirare l'attenzione di Stefania Petyx e del suo bassotto, i lavori nella centralissima via Fardella per la realizzazione, nel capoluogo, dei percorsi tattili per ipovedenti. Lavori della “discordia”. Segnati, fin dall'avvio, da polemiche, errori madornali nell'esecuzione delle opere, correzioni in corso d'opera, proteste di residenti e commercianti, intervento dei Revisori dei conti, interrogazioni consiliari.

Chi ha torto o ragione, difficile stabilirlo. Di solito la verità sta ne mezzo. Sta di fatto, però, che gli interventi sono in ritardo. Dovevano essere ultimati a metà gennaio. Siamo alla fine di marzo e ancora proseguono a singhiozzo. Iniziati a metà ottobre, dovevano essere terminati nell'arco di novanta giorni. Ritardi da imputare agli errori commessi. A iosa. Alcuni pacchiani, come l'altezza del dosso, in prossimità della scuola Umberto Primo di Savoia, troppo alto rispetto a quanto prevede il codice della strada, e mattonelle che si sono frantumate dopo essere state collocate.