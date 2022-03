Maltrattamenti in famiglia, assolto un uomo di Castelvetrano

16/03/2022 11:20:00

Si è concluso dinanzi al Giudice per le indagini preliminari di Marsala con un'assoluzione "perché il fatto non sussiste" il processo a carico di P.F., Castelvetranese di 42 anni, imputato per il reato di Maltrattamenti in famiglia.



L'imputato era stato più volte denunciato dalla moglie che affermava di aver subito in più occasioni condotte vessatorie da parte del marito, che le avrebbero arrecato particolare timore e alcune presunte lesioni fische.



Il difensore, l'Avvocato Nicola Gaudino,è tuttavia riuscito nei limiti del rito abbreviato, a dimostrare, anche mediante le accurate indagini difensive svolte, come non vi fosse alcuna prova, in nessuna circostanza, in merito alle accuse avanzate nei confronti dell'imputato e che altresí vi fossero invece prove che rendevano del tutto inattendibili i racconti della persona offesa.